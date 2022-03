Tatum e Brown come Bird e McHale

Prosegue il 2022 stellare dei Boston Celtics che stravincono a Denver e puntano la vetta della Eastern Conference (21-4 nelle ultime 25). Decisivi ancora una volta Jayson Tatum e Jaylen Brown, autori di 30 punti a testa: per il super duo di Boston è la seconda gara di fila con un 30+30, per Boston non accadeva dal 1988 coi leggendari Larry Bird e Kevin McHale.

NBA Jazz, Suns e Spurs ok, Gallinari ne fa 27 ma non basta 2 ORE FA

Keldon Johnson stende gli Warriors

Seconda gara stagionale a San Francisco e seconda vittoria per i San Antonio Spurs contro gli Warriors! A decidere questa è volta è Keldon Johnson che prende il rimbalzo sull'errore di Poeltl e realizza a fil di sirena, andando ad esultare verso la propria panchina.

Indiana show con Lance Stephenson

Quando in campo c'è Lance Stephenson, qualcosa succede di sicuro, nel bene o nel male. Stavolta è addirittura benissimo, col contropiede, l'assist dietro la schiena per l'affondata di Jackson e poi il sorriso soddisfatto. Born ready show!

Nurkic e il tifoso dei Pacers

Probabilmente Jusuf Nurkic non ha gradito quello che gli ha detto il tifoso degli Indiana Pacers a bordocampo: il centro bosniaco di Portland, infortunato, va faccia a faccia col ragazzo, gli prende il talefono e lo getta via. Bene ma non benissimo...

Mo Wagner in versione Superman

Gli mancava soltanto il mantello e poi era pronto per interpretare Superman! Gran schiacciata di Mo Wagner che si lancia verso il ferro e chiude con la schiacciata tonante!

