Range Brothers

Ad

Curry si prende una giornata "off" con un 16,7 % (!!!) oltre l'arco? Nessun problema, ci pensano i Range Brothers Jordan Poole (8/11 da 3) e Andrew Wiggins (6/8), 65 punti in due nella sfida ai Toronto Raptors di Pascal Siakam! Warriors inarrestabili...

NBA Giannis show, Decima Suns, Portland rimonta Chicago 18/11/2021 A 07:33

Il balletto di Julius

Hai detto piede "porno"?

Fa tutto AD

Nella notte in cui Lebron guadagna gli spogliatoi anzitempo e rischia seriamente l'incolumità fisica , Anthony Davis erutta con una prestazione dominante: ciò che serve per portare a LA la sofferta W.

Che sfortuna Michael!

Le notizie che non vorremmo mai leggere: Michael Porter Jr perderà l'intera stagione per un problema di natura nervoso alla schiena, la solita schiena. Tegola per Denver!

Naomi in the building

Al solito, non passa inosservato l'outfit di Naomi Osaka, accorsa allo Staples Center in compagnia del fidanzato Cordae (rapper statunitense di successo) per vedere i Los Angeles Clippers di Paul George prevalere sui Dallas Mavericks orfani di Luka Doncic

I risultati

Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers 91-97

Los Angeles Lakers-Detroit Pistons 121-116

New York Knicks-Chicago Bulls 103-109

Denver Nuggets-Phoenix Suns 97-126

Toronto Raptors-Golden State Warriors 104-119

NBA LeBron James espulso, pugno a Stewart e maxi rissa: il video 2 ORE FA