Ci siamo: Klay Thompson torna in campo!

Ad

"I'm back". Come Michael Jordan nel 1995, Klay Thompson annuncia il suo ritorno in campo! E' ufficiale: stanotte alle 2.30 ora italiana la guardia sarà sul parquet 941 giorni dopo l'ultima volta nella sfida casalinga dei Golden State Warriors contro i Cleveland Cavaliers. E Steph Curry, che con Klay compone gli "Splash Brother", ha cambiato la foto del suo profilo Twitter mettendone una di Thompson.

NBA Antetokounmpo (43) non basta ai Bucks; Heat, prova di forza UN' ORA FA

Nulla ferma i Grizzlies: 8 vittorie in fila!

Non c'è modo di fermare i Memphis Grizzlies che battono i Clippers e stampano l'ottava vittoria di fila, la loro striscia più lunga dal 2015. Nemmeno le assenze di Ja Morant e coach Taylor Jekins frenano la franchigia del Tennessee, la migliore per record in tutta l'NBA dall'1 dicembre.

Sabonis & Stephenson lanciano i Pacers

Notte da ricordare a Indianapolis dove i Pacers superano gli Utah Jazz. Lance Stephenson chiude con 16 punti e il massimo in carriera di assist, 14, mentre Domantas Sabonis, segna 42 punti, il suo massimo in carriera. E' anche il nuovo primato per un giocatore lituano in NBA: cancellati i 41 di Linas Kleiza, visto anche a Milano, segnati sempre contro i Jazz il 17 gennaio 2008.

Jaylen Brown firma la vendetta Celtics

Dopo la cocente sconfitta allo scadere al Madison, i Boston Celtics si rifanno in casa contro i Knicks. Spicca Jaylen Brown con 22 punti, 11 rimbalzi e 11 assist, la sua prima tripla doppia in carriera.

Gli Heat dominano nel deserto

Prova di forza dei Miami Heat che vincono nettamente sul campo dei Phoenix Suns. Eguagliato il record di franchigia con 22 triple segnate, Herro e Robinson sommano 60 punti uscendo dalla panchina (33 per Tyler, 27 per Duncan), e il lungo turco Omer Yurtseven conquista più di 15 rimbalzi per la quarta gara di fila, il primo rookie dai tempi di Shaq a riuscirci.

Assist, stoppate, triple: le magie di Doncic a Tokyo 2020

NBA Antetokounmpo (43) non basta ai Bucks; Heat, prova di forza UN' ORA FA