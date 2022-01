Joel Embiid e la gara da "50 pezzi"

Ad

Gara di pura onnipotenza per Joel Embiid nel successo dei 76ers contro i Magic: 50 punti con 17 su 23 al tiro e 12 rimbalzi in 27 minuti! Il centro del Camerun eguaglia il suo massimo in carriera e diventa il giocatore più veloce di sempre a stampare una gara da 50+12. Inoltre va dritto nella storia dei 76ers al fianco di Wilt Chamberlain e Allen Iverson, gli unici a firmare più cinquantelli.

NBA Jokic domina con 49 punti, i Bucks sorridono grazie ad Antetokounmpo UN' ORA FA

Jokic incanta, Gordon per la vittoria

I Denver Nuggets superano i Clippers in overtime con un Nikola Jokic formato MVP: il serbo piazza la 49esima tripla doppia in carriera (davanti a lui, fra i centri, solo Chamberlain e Abdul-Jabbar) con 49 punti, 14 rimbalzi e 10 assist, l'ultimo dei quali per la tripla della vittoria di Gordon.

Il pianeta di LeBron: un solo abitante, lui

Altra gara stellare di LeBron James ma altra sconfitta per i Lakers. Piazza la giocata da Top 10 con la schiacciata rovesciata in alley-oop, soprattutto inaugura un nuovo club dei record per quelli con oltre 30mila punti, oltre 10mila rimbalzi e oltre 9mila assist in carriera. Un club che conta soltanto lui, unico nella storia NBA con queste cifre.

Come spezzare un raddoppio: spiega Trae Young

Imbarazzante giocata di Trae Young che si libera di un raddoppio a metà campo passando tra i due difensori, e facendo passare la palla tra le gambe di Beasley. Andare a canestro è proprio l'ultimo dei problemi... Ice Trae!

Un difensore in più per i Nets

Perchè difendere in 5 quando si potrebbe fare in 6?! L'assistente allenatore di Brooklyn ci mette una mano e devia il pallone quando è ancora in gioco.

Jokic perde la testa poi chiede scusa: "Ho fatto una cosa stupida"

NBA Jokic domina con 49 punti, i Bucks sorridono grazie ad Antetokounmpo UN' ORA FA