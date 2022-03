Cam Johnson for the win

Anche senza Paul e Booker, i Suns trovano la vittoria allo scadere contro i Knicks. Decisivo Cam Johnson che chiude con 38 punti con 9 triple, entrambi career high: soprattutto ne segna 21 nel quarto periodo e mette la bomba del definitivo sorpasso sulla sirena, at the buzzer!

Boogie Cousins in versione vintage

Senza Nikola Jokic, i Denver Nuggets si affidano a DeMarcus Cousins e lui risponde alla grande: 31 punti, 9 rimbalzi, 4 assist con 10 su 14 al tiro per Boogie contro i Rockets. Prima gara da oltre 30 punti dal 2018 per Boogie che ha di che sorridere.

Derrick Jones decolla sopra Giannis

Schiacciare sulla testa di Giannis Antetokounmpo non è cosa per chiunque: infatti è uno dei migliori interpreti della materia, Derrick Jones Jones, detto "Airplane Mode", a firmare la giocata della notte sulla testa del greco.

Due difensori in più per gli Oklahoma City Thunder

Così però non vale... I Minnesota Timberwolves rubano palla e scappano in contropiede ma vengono "stoppati" dai due inservienti dei Thunder sul parquet per pulire il campo. Niente canestro, Thunder salvi e difesa più pulita che mai.

Myles Turner risponde a Kuzma

Dopo Kyle Kuzma e il maglione rosa extra extra extra large, arriva la risposta di Myles Turner dei Pacers che si è presentato alla partita con una felpa con delle maniche verdi fluo interminabili. Sarà la moda...

