Westbrook "assiste" J-Lo e Ben Affleck

C'erano anche Jennifer Lopez e Ben Affleck, una delle coppie più glamour di Hollywood, in prima fila allo Staples Center per la classicissima tra Lakers e Celtics. Per loro un occhio di riguardo anche da Russell Westbrook, che ha firmato un assist servendo a J-Lo un asciugamano affinchè non si sporcasse con una bibita! Tra l'altro Jennifer molto molto concentrata sullo sviluppo del gioco...

Robert Williams vola sopra AD

Non capita spesso di vedere qualcuno volare in testa ad Anthony Davis per schiacciare. Robert Williams, aka "Time Lord", ci è riuscito per la gioia dei tifosi Celtics.

Nets corsari a Dallas in rimonta

Contro Brooklyn non puoi mai stare tranquilla, nemmeno con un vantaggio in doppia cifra! Considerando anche la scorsa stagione, i Nets conquistano l'ottava vittoria rimontando uno scarto di 15 o più punti, ed eguagliano Blazers e Thunder. Viceversa i Mavericks cadono per la prima volta nonostante il vantaggio: considerando l'anno scorso erano 24-0 quando entravano nell'ultimo periodo con un margine in doppia cifra.

Luka Magic, nient'altro da aggiungere

Ha ammesso che in estate si è lasciato un po' andare e che i problemini di peso lo stanno condizionando, ma Luka Doncic resta uno spettacolo da vedere sul parquet. Contro i Nets chiude il primo tempo con una tripla da distanza siderale, a fil di sirena!

RJ Barrett rilancia i Knicks

Dopo tre sconfitte New York torna al successo e vince a San Antonio dopo 7 anni di delusioni: ci pensa RJ Barrett con 32 punti e 7 triple a segno, il suo massimo in carriera. Finora è una certezza: quando il canadese supera quota 30, i Knicks non perdono mai (3-0).

Melo Anthony: "Stoppate e rubate? Difendo per la squadra"

