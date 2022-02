Westbrook consola LeBron e Davis

Quinta sconfitta in sette gare per i Lakers che vengono letteralmente travolti dai Bucks di Giannis sul parquet amico. Al termine Russell Westbrook prova a consolare in panchina i compagni LeBron James e Anthony Davis... La situazione è pessima in casa gialloviola.

L'ennesima porcheria di Marcus Morris

Se vedete un fallo brutto, sporco e pericoloso, di sicuro c'è coinvolto uno dei gemelli Morris! La vittima di Marcus è Ja Morant, steso mentre era in volo per andare a canestro: inevitabile l'espulsione (e ci mancherebbe...) per l'ala dei Clippers.

Tre mostri in giro per l'NBA

LeBron James, Giannis Antetokounmpo e Joel Embiid: tre fenomeni che stanno marciando a velocità irreale in questa stagione, tutti e tre con una striscia aperta che ha superato le 20 gare con almeno 25 punti segnati. E' la prima volta nella storia della Lega, una Lega in salute.

I partecipanti al Three Point Contest

La NBA ha svelato gli 8 partecipanti alla gara del tiro da tre punti all'All Star Weekend di Cleveland. Non ci sarà il campione in carica Stephen Curry, presenti invece Trae Young, Fred VanVleet, Patty Mills, Luke Kennard, CJ McCollum, Desmond Bane, Karl-Anthony Towns e Zach LaVine. La guardia dei Bulls proverà a diventare il primo di sempre a vincere sia la gara delle schiacciate, sia il Three Point Contest.

Stagione finita per Bradley Beal

Si chiude con largo anticipo la stagione di Bradley Beal: la stella degli Washington Wizards ha deciso di operarsi al polso sinistro, un intervento che non gli permetterà di rientrare in questo campionato. Beal tra l'altro sarà free agent in estate.

