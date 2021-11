Jokic squalificato, Morris multato

Dopo il brutto episodio nella gara di ieri tra Nuggets e Heat , sono arrivate le "punizioni" della NBA ai protagonisti. Una giornata di squalifica senza paga per Nikola Jokic, "solo" una multa da 50mila dollari a Markieff Morris per il brutto fallo che poi ha scatenato tutto. Multa da 30mila dollari anche per Jimmy Butler, compagno di Morris, per aver proseguito col duello verbale a distanza.

Anfernee Simons prende il volo

Una delle note positive dell'inizio complesso dei Portland Trail Blazers rimane Anfernee Simons. Le doti non gli mancano e sarebbe sempre il campione in carica della gara di schiacciate all'All Star Game.

Trae Young "cucina" Joe Ingles

Uno dei maestri del crossover Trae Young, del palleggio tra le gambe, dello "shake and bake", come dicono in gergo: la stella degli Atlanta Hawks fa impazzire il povero Joe Ingles e poi gli stampa in faccia una tripla direttamente dal parcheggio dell'arena. "Ice Trae".

Paul George sta giocando da MVP

Quinta vittoria in fila per i Clippers che battono i Portland Trail Blazers allo Staples Center. Pur senza Kawhi Leonard, la squadra meno glamour di Los Angeles vola grazie ad un Paul George formato "MVP" che, oltre ai quasi 27 punti di media, viaggia sui massimi in carriera per rimbalzi, assist e recuperi."PG for MVP", si apra il dibattito.

Barrett-Randle, o meglio Duke-Kentucky

Gli occhi del mondo sono quasi sempre sul Madison Square Garden di New York, anche quando non giocano i Knicks. Due di loro erano in prima fila per il big match del college basketball tra Duke e Kentucky: alla fine è RJ Barrett, ex Blue Devil, ad "avere la meglio" su Julius Randle, ex alunno dei Wildcats.

Jokic perde la testa poi chiede scusa: "Ho fatto una cosa stupida"

