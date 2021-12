Los Angeles Lakers e di LeBron James. Il Re infatti, dopo essere stato fuori per dei problemi fisici (caviglia e stiramento addominale) e protocollo anti-Covid della NBA. La franchigia non ha specificato se James, che è vaccinato, sia positivo al Coronavirus, ma secondo il report di TMZ il nativo di Akron si è sottoposto a tre test nella mattinata precedente esito positivo e così è stato rimandato a casa con un volo privato. Prosegue la stagione non fortunata deie di. Il Re infatti, dopo essere stato fuori per dei problemi fisici (caviglia e stiramento addominale) e aver poi saltato una gara per la gomitata ad Isaiah Stewart dei Pistons , ora è stato costretto ad entrare nel. La franchigia non ha specificato se, che è, sia positivo al Coronavirus, ma secondo il report di TMZ il nativo di Akron si è sottoposto a tre test nella mattinata precedente alla partita contro i Kings a Sacramento , due di essi hanno datoe così è stato rimandato a casa con un volo privato.

Essendo stato messo nel protocollo, LeBron dovrà stare fuori un minimo di 10 giorni, a meno che non riesca a produrre due tamponi negativi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. "È una perdita enorme per noi. Siamo dispiaciuti, gli auguriamo il meglio e i nostri pensieri in questo momento sono con lui", ha dichiarato coach Frank Vogel prima della partita di Sacramento. Nel post gara Anthony Davis ha invece detto: "Ha detto che sta bene, credo non abbia particolari sintomi e questo è un buon segno, l'importante è che si riprenda al meglio. La salute è la cosa fondamentale, più della pallacanestro. Ha una famiglia. Dobbiamo essere sicuri che stia bene".

Va sottolineato che la NBA ha alzato la guardia negli ultimi giorni, in concomitanza con la festa del Ringraziamento (25 novembre) e un giorno senza partite: previsti tamponi quotidiani (tra il 24 novembre e il primo dicembre) anche per giocatori vaccinati con doppia dose (al momento il 96%), mentre è già stato annunciato che chi non farà la terza dose dovrà osservare le stesse regole ferree dei non vaccinati, ovvero tamponi quotidiani e una serie di limitazioni ai movimenti sia in casa che in trasferta.

LeBron James ha già saltato 12 gare in questa stagione e i Lakers hanno prodotto un record di 5-7 in quelle partite (7-4 invece con lui a disposizione): in totale il Re ha saltato 71 partite negli ultimi 4 anni, dopo averne saltate 71 in tutto in 15 stagioni! Tra infortuni e ora il Covid, le cose stanno girando mene per lui e per i Lakers, ma c'è tutto il tempo per rialzarsi.

