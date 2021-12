Los Angeles Lakers visto che la NBA ha dato il via libera a LeBron James per tornare in campo già a partire da questa notte per il derby contro i Clippers. Quindi, niente Covid per il Re Kings lo scorso martedì: il nativo di Akron era stato infatti messo su un jet privato a rispedito a casa per mettersi immediatamente in isolamento. Falso allarme per un "falso positivo" in casavisto che la NBA ha dato il via libera aper tornare in campo già a partire da questa notte per il derby contro i. Quindi, nienteper il Re che era stato inserito nel protocollo previsto dalla Lega dopo che due test su tre erano risultati positivi prima della partita di Sacramento contro ilo scorso martedì: il nativo diera stato infatti messo su un jet privato a rispedito a casa per mettersi immediatamente in isolamento.

James stava comunque bene ed era asintomatico, poi nelle ultime 48 ore si è sottoposto a ben 8 tamponi, tutti hanno dato esito negativo e così è arrivato il semaforo verde dalla NBA. "A seguito dei due tamponi molecolari negativi effettuati a distanza di 24 ore, LeBron James è uscito dal protocollo sanitario previsto dalla NBA - sottoposto a quella situazione dallo scorso 30 novembre, quando un test aveva dato esito positivo. Tutti i controlli addizionali che sono stati effettuati da quel momento però hanno confermato che non si trattava di un caso positivo", recita la nota diffusa dalla Lega.

LeBron, che è regolarmente vaccinato con doppia dose, giovedì non si è allenato con la squadra ma era in isolamento a casa, come previsto dal protocollo, ma dopo tutti i test potrà tornare a disposizione di coach Frank Vogel. Va ricordato che, nei giorni a cavallo della festa del Ringraziamento, la lega ha introdotto delle misure di testing più rigorose e dalla maggior frequenza, nella speranza di intercettare il maggior numero di casi sin da subito ed evitare il contagio tra giocatori: poi possono accadere eventi di "falsi positivi", come successo al Re.

