Non una sorpresa, certo, ma quando c'è di mezzo, tutto fa notizia. Infatti, come rilanciato da ESPN e The Athletic, ilha firmato il rinnovo contrattuale coi, un. Il nativo di Akron, 38 anni il prossimo 30 dicembre, proseguirà a vestire la maglia gialloviola di Los Angeles, la città che è diventata la sua base, sportiva e imprenditoriale: l'accordo è come sempre di un anno con opzione per il secondo, ma si allinea a quello dell'altra superstar, anche lui sotto contratto fino al. Secondo ESPN, con determinati bonus e con un possibile incremento del salary cap,potrebbe arrivare ad incassare fino a. Di sicuro il Re, con questo rinnovo, diventa il: superato, fermo a

L'estensione di contratto coiarriva a meno di due mesi dal via della regular season 2022-23 , l'ultima dell'attuale contratto in cui incasserà poco più di: pochi dubbi che sarebbe diventato free agent la prossima estate e che avrebbe cambiato aria, nonostante qualche tiepido rumors su un possibile ritorno a. A meno di sorprese,vestirà fino al termine della propria carriera la maglia gialloviola dei, anche perchèè a tutti gli effetti una base, per la famiglia e per gli interessi che ha fuori dal campo tra musica, cinema e tutto il resto.

Il Re, che coiha vinto ilnella bolla di Orlando, punterà a riscattare la brutta stagione scorsa in cui i gialloviola hanno mancato i playoff: non sarà semplice anche perchè la squadra è al momento di fatto la stessa , con lui,come cardini, e l'unica novità nell'allenatore. Per le regole NBA,ha potuto firmare soltanto pervisto che non sono permessi accordi più lunghi per giocatori da 38 anni in sù. Al momento resta comunque realistica la possibilità che l'ex di Cleveland e Miami giochi in NBA colche al momento è all'ultimo anno di liceo a, l'anno prossimo sarà al(Oregon, UCLA, Michigan e Ohio State in prima linea per ingaggiarlo) mentre dalsarà eleggibile per giocare tra i professionisti.