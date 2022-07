Brooklyn Nets, il mercato NBA registra due importanti rinnovi. Damian Lillard estende per altri due anni, fino al 2026-27, coi Portland Trail Blazers per la cifra monstre di 122 milioni di dollari complessivi, mentre James Harden al contrario fa uno "sconto" ai Philadelphia 76ers per dare alla franchigia un minimo di flessibilità salariale per provare a rinforzarsi ulteriormente e dare l'assalto al titolo. In attesa che si risolvano - non a breve - le situazioni legate a Kevin Durant e Kyrie Irving coi, il mercatoregistra due importanti rinnovi.estende per altri due anni, fino al 2026-27, coiper la cifra monstre di, mentreal contrario fa uno "sconto" ai Philper dare alla franchigia un minimo di flessibilità salariale per provare a rinforzarsi ulteriormente e dare l'assalto al titolo.

Secondo Shams Charania di The Athletic, il Barba firmerà coi 76ers un biennale con player option sulla seconda stagione per circa 32 milioni di dollari l'anno, una cifra decisamente inferiore rispetto ai 47 milioni che avrebbe intascato nel 2022-23 se avesse fatto opt-in e fosse rimasto nel contratto precedente. Una sorta di riconoscenza verso Daryl Morey, il plenipotenziario dei 76ers, già con lui ai tempi di Houston e con cui ha un eccellente rapporto, che ha fatto di tutto per portarlo via dai Nets e farlo arrivare appunto a Philadelphia. I 76ers si sono rinforzati con l'arrivo della guardia Melton via trade con Memphis e con le firme di altri due ex Houston Rockets come l'esterno Danuel House e l'ala PJ Tucker, ma grazie ad Harden hanno ancora circa 4 milioni da spendere sotto il limite del cap.

Ad

James Harden coi Philadelphia 76ers contro i New York Knicks, NBA 2021-22 Credit Foto Getty Images

NBA Gobert ai Twolves in un mega scambio, LaVine resta ai Bulls 01/07/2022 A 21:36

Rinnovo monstre per Lillard

Damian Lillard, 32 anni il prossimo 15 luglio, chiuderà sostanzialmente la carriera coi Portland Trail Blazers, la franchigia che lo ha scelto alla 6 assoluta del Draft NBA 2012: secondo Chris Haynes di Yahoo firmerà infatti un'estensione di 2 anni al massimo salariale per circa 122 milioni di dollari fino al 2026-27, dopo che aveva già firmato un rinnovo per 4 anni da 196 milioni fino al 2025. Sostanzialmente la guardia di Oakland, che nella passata stagione ha giocato solo 29 gare per un problema ai muscoli addominali, incasserà circa 270 milioni nei prossimi 5 anni e solo nell'ultima stagione ne prenderà 63, sopra , 32 anni il prossimo 15 luglio, chiuderà sostanzialmente la carriera coi, la franchigia che lo ha scelto alla 6 assoluta del Draft NBA 2012: secondo Chris Haynes di Yahoo firmerà infatti un'estensione dial massimo salariale per circa, dopo che aveva già firmato un rinnovo per 4 anni da 196 milioni fino al 2025. Sostanzialmente la guardia di Oakland, che nella passata stagione ha giocato solo 29 gare per un problema ai muscoli addominali, incasserà circae solo nell'ultima stagione ne prenderà, sopra i 62 di Towns e Booker, e i 61 di Jokic nel 2028

Attuale accordo

2022-23 (32 anni): 42.5 milioni $

2023-24 (33 anni): 45.6 milioni $

2024-25 (34 anni): 48.8 milioni $

Estension (per il regolamento non può superare il 35% del salary cap totale)

2025-26 (35 anni): 58.5 milioni $

2026-27 (36 anni): 63.3 milioni $

Ham (nuovo allenatore Lakers): "Pressione? Una volta mi hanno sparato in faccia"

NBA La preview del secondo turno: Suns e Celtics favorite 30/04/2022 A 20:15