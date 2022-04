difensore dell'anno in NBA. Nel 1995-96 fu Gary Payton, "The Glove", "il guanto" dei Seattle SuperSonics finalisti NBA (battuti 4-2 dai Chicago Bulls di Jordan): nel 2021-22 l'onore spetta a Marcus Smart dei Boston Celtics, che ha ricevuto il premio direttamente da Payton al centro di allenamento dei Celtics, Mikal Bridges, ala dei Phoenix Suns, e di Rudy Gobert, centro degli Utah Jazz, che si era aggiudicato il titolo nel 2018, 2019 e 2021. Dopo quasi trent'anni una guardia torna a vincere il premio di. Nel 1995-96 fu, "The Glove", "il guanto" dei Seattle SuperSonics finalisti NBA (battuti 4-2 dai Chicago Bulls di Jordan): nel 2021-22 l'onore spetta adei, che ha ricevuto il premio direttamente da Payton al centro di allenamento dei Celtics, reduci dal successo in gara 1 del primo turno playoff contro i Brooklyn Nets . Il texano ha vinto con pieno merito, sbaragliando la concorrenza di, ala dei, e di, centro degli, che si era aggiudicato il titolo nel 2018, 2019 e 2021.

Per Smart 257 voti complessivi, 37 di primo posto, davanti ai 202 di Bridges (22 di primo posto) e ai 136 di Gobert (12 di primo posto); a seguire Bam Adebayo degli Heat, Jaren Jackson Jr. dei Grizzlies, Giannis Antetokounmpo dei Bucks e Robert Williams III, anche lui dei Celtics. Per Boston si tratta dell'ottavo giocatore a vincere il "Defensive Player of the Year", il primo da Kevin Garnett nel 2007-08, l'anno dell'ultimo titolo dei biancoverdi.

Il texano, classe 1994, ha dedicato il premio ai compagni e alla mamma Camellia, morta di cancro nel 2018: "Sono incredibilmente onorato. Felice per aver ottenuto il premio con questa squadra e questi compagni che considero fratelli. Lo dedico a te mamma, ti amo". Smart è il miglior difensore della miglior difesa della Lega, quei dei Celtics, primi per rating (106.2 punti concessi su 100 possessi) e per punti subiti (104.5 a gara): il numero 36 ha chiuso settimo per palle rubate, 1.68 a gara, e per palle perse "ricoperte", 1.1; inoltre è decimo per palloni deviati (101) e sfondamenti subiti (16).

Solo un mese fa Smart aveva detto che le guardie meritavano più considerazione nella scelta del premio: "Non voglio togliere nulla ai lunghi, proteggere l'area è parte fondamentale del gioco. Ma, come guardia, noi dobbiamo fare molto di più per impedire al nostro avversario di entrare in area... Contestare i tiri, anche da tre, e impedire che facciano quello che vogliono per essere efficaci". Detto, fatto, e Marcus Smart è il difensore dell'anno, premiato direttamente da Payton: "Congratulazioni fratellone, te lo meriti". Anche il rivale Bridges gli i complimenti via Twitter: "Te lo sei meritato Marcus Smart. Sono felice che comincino a capire come non sia facile difendere per noi sugli esterni ogni singola notte. Sono fortunato ad essere stato parte della conversazione per il premio".

