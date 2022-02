NBA si accende in vista della trade deadline di giovedì alle 21 ora italiana. Indiana Pacers cedono l'All Star Domantas Sabonis e due esterni di rotazione come Jeremy Lamb e Justin Holiday, più una seconda scelta al Draft 2027, ai Sacramento Kings in cambio del tiratore Buddy Hield, del lungo Tristan Thompson e del talentuosissimo Tyrese Haliburton. Una mossa che era nell'aria visto che sono settimane che molti di questi giocatori sono al centro di rumors di mercato, Sabonis e Hield in primis. Il mercatosi accende in vista delladi giovedì alle 21 ora italiana. Dopo la cessione di CJ McCollum da parte di Portland a New Orleans , arriva la notizia riportata da ESPN di un mega scambio che coinvolge sei giocatori: glicedono l'All Stare due esterni di rotazione come, più una seconda scelta al Draft 2027, aiin cambio del tiratore, del lungoe del talentuosissimo. Una mossa che era nell'aria visto che sono settimane che molti di questi giocatori sono al centro di rumors di mercato,in primis.

Sabonis, classe 1995, figlio del leggendario Arvydas, chiude un'esperienza di 4 anni e mezzo ai Pacers dove era diventato un assoluto simbolo e per due volte aveva ottenuto la convocazione all'All Star Game viaggiando nelle ultime due stagioni in doppia doppia di media (18+12 e 20+12, inteso come punti e rimbalzi). A Sacramento promette di avere un ruolo ancor più centrale e in California si augurano possa formare un tandem stellare con la guardia De'Aaron Fox, molto altalenante ma di sicuro talento: l'obiettivo è provare a raggiungere da subito il Play-In. Sabonis ha altri due anni di contratto oltre a questo per quasi 40 milioni di dollari. Per quanto riguarda Lamb, il suo contratto scade (10 milioni) mentre Holiday, un "3&D" seguito anche dai Lakers e altre contender, guadagnerà 6 milioni pure nella prossima stagione.

Prosegue invece il rebuilding agli Indiana Pacers. Dopo la cessione di Caris LeVert ai Cleveland Cavaliers di due giorni fa, anche Sabonis saluta la città della 500 miglia: in arrivo Tristan Thompson, un veterano col contratto in scadenza che potrebbe anche essere tagliato, un tiratore da fuori molto affidabile come Buddy Hield (ha ancora due anni di contratto per quasi 40 milioni di dollari), e soprattutto una guardia di puro talento come Tyrese Haliburton, giocatore al secondo anno in NBA che ai Kings aveva davvero fatto innamorare tutti. Infatti è stata sorprendente la sua cessione, i tifosi si sono scatenati sui social contro la dirigenza perchè sembrava dover essere una delle pietre angolari del futuro dei Kings. Invece se lo godranno i Pacers che arricchiscono un backcourt intrigante che può contare su Brogdon e sul rookie Chris Duarte.

