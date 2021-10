Per la NBA sarà una stagione speciale perchè la 2021-22 sarà quella del 75esimo anniversario dalla nascita della Lega. E la partenza è forte perchè, in vista del via della regular season che scatterà il 19 ottobre, è stato rilasciato un cortometraggio dal titolo "NBA Lane" con l'attore e produttore Michael B. Jordan e più di 30 giocatori e leggende insieme per raccontare la storia degli ultimi 75 in chiave comica.

Girato in un quartiere immaginario abitato da stelle e leggende dell'NBA, "NBA Lane" porta i fan in un viaggio con le personalità del passato, presente e futuro che hanno scritto la storia del gioco. Nei 3 minuti, Jordan è l’autista di "Hoop Bus" del quartiere, e conduce un gruppo di bambini in un tour del quartiere NBA che ospita 75 anni di cultura cestistica. Percorrendo le squadre della comunità, i passeggeri incontreranno i personaggi dell'NBA nella loro quotidianità. Dagli ex rivali negli anni '80 Magic Johnson e Larry Bird diventati adesso amichevoli vicini di casa; LeBron James che annaffia il suo giardino; Kareem Abdul-Jabbar che insegna a Dirk Nowitzki l’arte del gancio cielo; a Zion Williamson che rompe la tabella di un campetto in strada in una classica giornata di quartiere. Il tour celebra così sia le leggende NBA che hanno fondato la lega, sia i giocatori attuali che stanno plasmando il suo futuro.

NBA 18 ex giocatori rubano quasi 4 milioni al fondo pensione UN GIORNO FA

Non manca anche un riferimento al compianto Kobe Bryant, raffigurato su un murales con la scritta "Be Legendary", un mantra che il Black Mamba portava avanti e che ha tramandato alle nuove generazioni tra cui Devin Booker, la stella dei Phoenix Suns che si ferma proprio davanti al murales in una sorta di "momento spirituale".

"NBA Lane è stato ideato per rendere omaggio alla storia e al futuro dell'NBA", ha detto l'NBA Chief Marketing Officier Kate Jhaveri. "Siamo entusiasti di aver messo insieme alcuni dei più grandi giocatori e leggende della lega per festeggiare non soltanto il 75° anniversario dell'NBA, ma anche la connessione che i fan hanno costruito con il nostro gioco". "Come membro della famiglia NBA degli ultimi 65 anni, posso dire sinceramente quanto mi piaccia NBA Lane", ha detto la leggenda NBA Bill Russell. "Essere parte di questo film, insieme agli altri grandi rappresentanti del gioco degli ultimi 80 anni quasi, è una grande emozione e un grandissimo onore".

Il cast al completo di "NBA Lane" include:

Narratore e autista del bus: Michael B. Jordan

Giocatori NBA: Carmelo Anthony (Los Angeles Lakers), LaMelo Ball (Charlotte Hornets), Devin Booker (Phoenix Suns), Anthony Davis (Los Angeles Lakers), Kevin Durant (Brooklyn Nets), LeBron James (Los Angeles Lakers), Zach LaVine (Chicago Bulls), Kawhi Leonard (LA Clippers), Donovan Mitchell (Utah Jazz), Chris Paul (Phoenix Suns), Jayson Tatum (Boston Celtics), Russell Westbrook (Los Angeles Lakers) Zion Williamson (New Orleans Pelicans) e Trae Young (Atlanta Hawks).

Leggende NBA: Kareem Abdul-Jabbar, Ray Allen, Larry Bird, Vlade Divac, Julius Erving, Artis Gilmore, Manu Ginóbili, Richard Hamilton, Grant Hill, Robert Horry, Magic Johnson, Dikembe Mutombo, Dirk Nowitzki, Gary Payton, Oscar Robertson, Bill Russell, Isiah Thomas, Dwyane Wade, Bill Walton e Jerry West.

Mascots: Benny the Bull (Chicago Bulls), Boomer (Indiana Pacers), Burnie (Miami Heat), Chuck the Condor (LA Clippers), G-Wiz (Washington Wizards), Hugo (Charlotte Hornets) e The Raptor (Toronto Raptors).

* * *

Le lacrime di Gasol nel ricordo di Kobe: “Mi manchi”

NBA I 30 general manager: Nets campioni, Durant-Doncic per l'MVP 05/10/2021 A 15:57