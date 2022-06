Nikola Jokic è stato infatti avvistato in Italia e subito immortalato dagli appassionati prima in Emilia, tra Parma e Bologna, e poi a Monza. Il Bologna. Ci era già stato l'anno scorso, ci è tornato in questi giorni:è stato infatti avvistato in Italia e subito immortalato dagli appassionati prima in, tra Parma e Bologna, e poi a. Il due volte MVP NBA coi Denver Nuggets , visto il fisico da oltre 210 centimetri e circa 130 chilogrammi, non passa di certo inosservato, nemmeno se in compagnia della famiglia e in tenuta balneare con canotta, bermuda e ciabatte ai piedi, e quando viene fermato dai fan è assolutamente disponibile per foto e autografi, come accaduto ad alcuni ragazzi che l'hanno incontrato fuori dall'ippodromo di

Ad

Già, i cavalli, la sua più grande passione e il motivo per cui era venuto ed è tornato in Italia. Infatti Jokic ieri, venerdì, era all'Arcoveggio, tra l'altro zona in cui si trova anche la sede e il centro sportivo della Virtus Bologna, per assistere al Gran Premio della Repubblica, uno delle più prestigiose manifestazioni di trotto nazionale. E prima ancora era stato avvistato a Tabiano, nel parmense, dopo che lo scorso anno invece si era fatto notare sia nel centro di Ferrara, sia nelle scuderie del reggiano.

NBA Nikola Jokic fa il bis: la stella dei Nuggets ancora MVP 09/05/2022 A 14:00

Monza e non è escluso che ne abbia approfittato per far visita a qualche maneggio. "Il mio sogno è tornare in Serbia e diventare un allenatore di trotto dopo la mia carriera in NBA", ha detto Nikola Jokic in un'intervista, lui che a Sombor, in Serbia, la sua città natale, ha una scuderia che sia chiama "Dream Catcher", come il suo cavallo. Luogo diventato di assoluto di culto anche perchè, nelle scorse settimane, Jokic ha ricevuto il secondo Questa mattina, sabato, è stato visto per le vie del centro die non è escluso che ne abbia approfittato per far visita a qualche maneggio. "", ha dettoin un'intervista, lui che a Sombor, in Serbia, la sua città natale, ha una scuderia che sia chiama "", come il suo cavallo. Luogo diventato di assoluto di culto anche perchè, nelle scorse settimane,ha ricevuto il secondo premio di MVP NBA proprio in mezzo ai suoi cavalli

Jokic riceve il premio di MVP nella sua stalla in Serbia e si commuove

NBA Nikola Jokic fa il bis: la stella dei Nuggets ancora MVP 09/05/2022 A 14:00