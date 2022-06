Paolo Banchero dunque, Orlando Magic. Come da previsione alla 2 gli Oklahoma City Thunder scelgono l'unicorno Chet Holmgren da Gonzaga e poi con la 11 e la 12 pescano due esterni, loro pure con braccia interminabili: prima Ousmane Dieng, talento francese nell'ultima stagione in Nuova Zelanda (via trade dai Knicks in cambio di tre prime scelte 2023) e poi il sorprendente Jalen Williams, esterno di Santa Clara, il college da cui uscì Steve Nash nel 1996. Alla 3, con un pizzico di delusione, Jabari Smith finisce agli Houston Rockets: l'ala tiratrice, con fisico alla Durant, aveva accarezzato il sogno di andare alla 1 per i Magic ma giocherà in Texas. Alla 4, contrariamente ai rumors, i Sacramento Kings tengono la scelta e chiamano l'ala tuttofare Keegan Murray mentre i Detroit Pistons festeggiano perchè alla 5 scelgono il loro obiettivo, il razzente Jaden Ivey, guardia simile a Ja Morant e che ben si sposa col talento Cade Cunningham. Non soltantodunque, numero 1 assoluta del Draft NBA 2022 con un po' di sorpresa per gli. Come da previsione allagliscelgono l'unicornoda Gonzaga e poi con lae lapescano due esterni, loro pure con braccia interminabili: prima, talento francese nell'ultima stagione in Nuova Zelanda (via trade dai Knicks in cambio di tre prime scelte 2023) e poi il sorprendente, esterno di Santa Clara, il college da cui uscì Steve Nash nel 1996. Alla, con un pizzico di delusione,finisce agli: l'ala tiratrice, con fisico alla Durant, aveva accarezzato il sogno di andare alla 1 per i Magic ma giocherà in Texas. Alla, contrariamente ai rumors, itengono la scelta e chiamano l'ala tuttofarementre ifesteggiano perchè allascelgono il loro obiettivo, il razzente, guardia simile a Ja Morant e che ben si sposa col talento Cade Cunningham.

Pistons poi prendono il centro Jalen Duren, scelto alla 13 da Charlotte ma arrivato dai Knicks in uno scambio a tre che coinvolge anche Kemba Walker, il quale verrà rilasciato dagli stessi Pistons. Alla 6 gli Indiana Pacers puntano su Bennedict Mathurin, esterno canadese (del Quebec) con tanti punti nelle mani ammirato ad Arizona mentre alla 7 i Portland Trail Blazers , il 2003 canadese Shaedon Sharpe, guardia salterina dal potenziale molto intrigante che non ha giocato nemmeno un minuto a Kentucky nell'ultima stagione. Con la 8 i Pelincas pescano il solido esterno australiano Dyson Daniels, lui pure del 2003, ex G-League Ignite, alla 9 gli Spurs investono sul carisma (capelli buondo platino) e sulla duttilità di Jeremy Sochan, ala di passaporto polacco, cresciuto in Inghilterra ma nato in Oklahoma, e alla 10 gli Wizards vanno sul sicuro con Johnny Davis, guardia con doti difensive e punti nelle mani da Wisconsin. poi prendono il centro, scelto allada Charlotte ma arrivato dai Knicks in uno scambio a tre che coinvolge anche, il quale verrà rilasciato dagli stessi Pistons. Allaglipuntano su, esterno canadese (del Quebec) con tanti punti nelle mani ammirato ad Arizona mentre alla scommettono sul "mistero" del Draft , il 2003 canadese, guardia salterina dal potenziale molto intrigante che non ha giocato nemmeno un minuto a Kentucky nell'ultima stagione. Con lapescano il solido esterno australiano, lui pure del 2003, ex G-League Ignite, alla 9 gliinvestono sul carisma (capelli buondo platino) e sulla duttilità di, ala di passaporto polacco, cresciuto in Inghilterra ma nato in Oklahoma, e allaglivanno sul sicuro con, guardia con doti difensive e punti nelle mani da Wisconsin.

Alla 14 i Cleveland Cavaliers puntano sull'esterno Ochai Agbaji, campione NCAA con Kansas nel 2022, mentre alla 15 scelgono ancora gli Hornets e prendono il lungo che serviva ovvero Mark Williams, ex compagno di Banchero a Duke, giocatore verticale con eccellenti doti di stoppatore e rimbalzista. A seguire gli Hawks con la 16 chiamano il tiratore AJ Griffin, lui pure da Duke, alla 17 i Rockets pescano l'ala multidimensionale Tari Eason, da LSU, e con la 18 i Chicago Bulls scommettono sulle doti difensive e sulle braccia lunghe di Dalen Terry, guardia da Arizona, salito tantissimo in questo Draft. Alla 19 i Memphis Grizzlies scelgono l'ala Jake LaRavia e mandano la 22 e la 29 ai Minnesota Timberwolves che scelgono il centro stoppatore Walker Kessler, da Auburn come Jabari Smith, e la talentuosa guardia da Kentucky Tyty Washington, quest'ultimo scambiato coi Rockets.

Con la 20 i San Antonio Spurs chiamano l'interessante guardia Malaki Branham, da Ohio State e prima ancora da St. Vincent-St. Mary's, il liceo di LeBron James, e alla 25 i neroargento bissano con Blake Wesley, talentuosa guardia da Notre Dame, grezzo ma dal potenziale notevole; alla 21 i Denver Nuggets investono su Christian Braun, esplosivo esterno bianco da Kansas, e alla 23 i Memphis Grizzlies puntano sull'ala fisicata e con doti di tiro David Roddy, da Colorado State (arrivato dai 76ers con l'infortunato Danny Green in cambio della guardia difensiva DeAnthony Melton). Alla 24 i Milwaukee Bucks chiamano MarJon Beauchamp, guardia nell'ultima stagione agli Ignite in G-League, un lottatore con origini di nativo americano, poi alla 26 i Rockets scelgono l'esterno tuttofare Wendell Moore Jr., da Duke, e lo girano ai Timberwolves. Completano il primo giro i campioni NBA dei Golden State Warriors, che alla 28 scelgono l'esterno Patrick Baldwin Jr., talentuoso al liceo ma deludente nell'unico anno al college a Wisconsin-Milwakee per il papà allenatore, e i Denver Nuggets, che alla 30 chiamano Peyton Watson, ala ancora acerba ma con potenziale da UCLA.

Il primo giro del Draft 2022

1 - Orlando Magic: PAOLO BANCHERO

Ala grande | 2002 | Duke | 207 cm, 115 Kg

2 - Oklahoma City Thunder: Chet Holmgren

Centro | 2002 | Gonzaga | 212 cm, 88 Kg

3 - Houston Rockets: Jabari Smith

Ala | 2003 | Auburn | 207 cm, 100 Kg

4 - Sacramento Kings: Keegan Murray

Ala | 2000 | Iowa | 202 cm, 98 Kg

5 - Detroit Pistons: Jaden Ivey

Playmaker | 2002 | Purdue | 192 cm, 88 Kg

6 - Indiana Pacers: Bennedict Mathurin

Guardia | 2002 | Arizona | 197 cm, 95 Kg

7 - Portland Trail Blazers: Shaedon Sharpe

Guardia | 2003 | Kentucky | 197 cm, 90 Kg

8 - New Orleans Pelicans: Dyson Daniels

Guardia | 2003 | G-League Ignite | 202 cm, 89 Kg

9 - San Antonio Spurs: Jeremy Sochan

Ala | 2003 | Baylor | 204 cm, 105 Kg

10 - Washington Wizards: Johnny Davis

Guardia | 2002 | Wisconsin | 194 cm, 87 Kg

11 - Oklahoma City Thunder (via Knicks): Ousmane Dieng

Ala | 2003 | New Zealand Breakers (AUS) | 207 cm, 98 Kg

12 - Oklahoma City Thunder: Jalen Williams

Ala | 2001 | Santa Clara | 197 cm, 88 Kg

13 - Detroit Pistons (via Hornets, Knicks): Jalen Duren

Centro | 2003 | Memphis | 207 cm, 115 Kg

14 - Cleveland Cavaliers: Ochai Agbaji

Guardia | 2000 | Kansas | 194 cm, 92 Kg

15 - Charlotte Hornets: Mark Williams

Centro | 2001 | Duke | 214 cm, 110 Kg

16 - Atlanta Hawks: AJ Griffin

Ala | 2003 | Duke | 197 cm, 102 Kg

17 - Houston Rockets: Tari Eason

Ala | 2001 | Louisiana State | 202 cm, 98 Kg

18 - Chicago Bulls: Dalen Terry

Guardia | 2002 | Arizona | 199 cm, 87 Kg

19 - Memphis Grizzlies (via Timberwolves): Jake LaRavia

Ala | 2000 | Wake Forest | 202 cm, 108 Kg

20 - San Antonio Spurs: Malaki Branham

Guardia | 2003 | Ohio State | 194 cm, 80 Kg

21 - Denver Nuggets: Christina Braun

Guardia | 2001 | Kansas | 199 cm, 99 kg

22 - Minnesota Timberwolves (via Grizzlies): Walker Kessler

Centro | 2001 | Auburn | 214 cm, 112 Kg

23 - Memphis Grizzlies (via 76ers): David Roddy

Ala | 2001 | Colorado State | 197 cm, 217 kg

24 - Milwaukee Bucks: MarJon Beauchamp

Guardia | 2000 | G-League Ignite | 197 cm, 90 Kg

25 - San Antonio Spurs: Blake Wesley

Guardia | 2003 | Notre Dame | 194 cm, 82 Kg

26 - Minnesota Timberwolves (via Rockets): Wendell Moore Jr.

Guardia | 2001 | Duke | 194 cm, 97 Kg

27 - Miami Heat: Nikola Jovic

Ala | 2003 | Mega Basket | 207 cm, 94 Kg

28 - Golden State Warriors: Patrick Baldwin Jr.

Ala | 2002 | Wisconsin-Milwaukee | 204 cm, 100 kg

29 - Houston Rockets (via Timberwolves): Tyty Washington

Guardia | 2001 | Kentucky | 190 cm, 88 Kg

30 - Denver Nuggets: Peyton Watson

Ala | 2002 | UCLA | 202 cm, 90 kg

Paolo Banchero, l'azzurro che sta conquistando il college basket

