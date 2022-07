Orlando Magic battono 94-92 i Sacramento Kings in doppio overtime nella seconda gara della NBA Summer League di Las Vegas. Match in cui brillano i due rookie più attesi: Paolo Banchero, Keegan Murray, Partita per cuori forti quella del Thomas & Mack Center dove glibattonoin doppio overtime nella seconda gara della. Match in cui brillano i due rookie più attesi: reduce dai 17 della gara inaugurale contro Houston , fa ancora meglio chiudendo con 23 punti, 6 rimbalzi, 6 assist, 4 rubate e 2 stoppate, ma ci sono anche 8 palle perse e non eccelso 6 su 15 al tiro (ma 11 su 15 ai liberi); dall'altra parte numero 4 assoluto del Draft , risponde con 20 punti, 9 rimbalzi, 2 assist, 5 perse e 4 su 8 da tre (più 6 su 8 ai liberi).

La sfida è incredibile perchè i Magic, tolto il -6 di fine primo quarto, sono sempre avanti e a cavallo degli ultimi due periodi allungano in maniera importante: +11 al 30', +14 a metà ultimo quarto, addirittura +18 sull'82-64 a 4' dalla fine. Orlando però a quel punto spegne la luce, i Kings ne approfittano e poi impattano con due bombe rocambolesche nel giro di 7", una col portoghese Queta e l'altra col già citato Murray per l'87-87 del 40'. Il primo overtime è un nulla di fatto perchè si chiude sul 92-92, con i tre liberi di Cannady a rispondere alla tripla di Ellis. Si va così al secondo overtime, per la precisione "sudden death", letteralmente "morte improvvisa", di fatto chi segna per primo vince: qui sale in cattedra Banchero perchè stoppa da dietro Queta e cancella un canestro praticamente fatto e poi serve a Terry l'assist per l'appoggio vincente, quello del definitivo 94-92.

Paolo Banchero con la stoppata decisiva su Queta in Magic-Kings, NBA Summer League Credit Foto Getty Images

La partita di Banchero

Anche contro Sacramento il talento di Seattle con passaporto italiano mette in mostra tutte le sue doti. Meno preciso al tiro (6 su 15 dal campo) e nelle gestione del pallone (8 perse sulle 16 della squadra), ma sempre al centro della manovra degli Orlando Magic anzi, è il creatore primario della formazione in maglia nera. Inizia con un assist per Cannady, poi si mette al lavoro: attacca il gigantesco Queta e lo scavalca con un dolce tocco di mano sinistra, poi si mangia la linea di fondo e inchioda a due mani andando dall'altra parte del ferro, poi ancora ruba palla e si scatena in campo aperto, chiudendo con la schiacciata dopo un giro di 360 gradi. Sono 9 i suoi punti alla prima pausa, senza dimenticare un'ottima difesa sul rivale Murray.

Nel secondo periodo forza qualche tiro e sbaglia, ma all'intervallo è comunque a 11 punti con un bel canestro in penetrazione fino al ferro. Il terzo quarto Banchero lo apre con un gran canestro per il 46-42: attacca in palleggio, virata per lasciare sul posto l'avversario e appoggio di mano destra. Tra le altre cose Paolo fa vedere la solita visione di gioco nel pescare i tagli dei compagni e poi mostra di essere già in grado di conquistare falli e gite in lunetta (11 su 15 ai liberi alla fine, ndr), con maturità notevole per una matricola di 19 anni. A proposito di assist, è clamoroso il tracciante dal gomito all'angolo opposto dove Houstan riceve e spara la bomba del 66-57. Anche nel quarto quarto si fa vedere con un passaggio clamoroso, un "no look" dalla lunetta per il taglio sulla linea di fondo e il canestro di Cannady.

Da lì esce un po' dal match, anche per l'ottima difesa di Sacramento, e si rivede nei supplementari: nel primo overtime segna l'89-87 con il solito movimento, virata e tiro in allontamento, per arrivare ai definitivi 23 punti, poi griffa le due giocate decisive nel "sudden death" con la stoppata su Queta (inizialmente fischiato fallo, poi corretto con l'instant replay, ndr), e l'assist per Terry che riceve sotto canestro e appoggia, con tutta la difesa di Sacramento concentrata su Paolo e quindi con gli altri più liberi.

Le gare di Paolo Banchero alla Summer League di Las Vegas (ora italiana):

Orlando Magic (Banchero) - Oklahoma City Thunder | martedì 12 luglio ore 3:00

New York Knicks - Orlando Magic (Banchero) | venerdì 15 luglio ore 01:30

Banchero: "Prima scelta? Non è un sogno, è pazzia!"

