Paolo Banchero, il talento di origini italiane, prima scelta assoluta al Draft 2022 per gli Orlando Magic, che si è reso protagonista di un siparietto piuttosto acceso con DeJounte Murray, l'All Star passato qualche settimana fa dai San Antonio Spurs agli Atlanta Hawks. A Isaiah Thomas, i due hanno dato vita ad uno scontro che è proseguito sui social a suon di frecciate: tutto è partito da un'azione di Murray che manda a vuoto Banchero con una finta, gli appoggia la palla sulla schiena quasi a deriderlo, e poi vola a schiacciare con un auto-assist sul tabellone. Da lì scatta il trash talk e le frasi su Instagram. Mentre la Nazionale di Gianmarco Pozzecco prepara gli Europei di settembre , negli Stati Uniti si continua a giocare nei tornei cittadini a cui partecipano professionisti e non solo. Tra questi, il talento di origini italiane, prima scelta assoluta alper gli, che si è reso protagonista di un siparietto piuttosto acceso con, l'All Star passato qualche settimana fa dai San Antonio Spurs agli. A Seattle, città natale di entrambi , in una partita del torneo organizzato da, i due hanno dato vita ad uno scontro che è proseguito sui social a suon di frecciate: tutto è partito da un'azione diche manda a vuotocon una finta, gli appoggia la palla sulla schiena quasi a deriderlo, e poi vola a schiacciare con un auto-assist sul tabellone. Da lì scatta ile le frasi su Instagram.

Dopo la schiacciata, Murray dice qualcosa a Banchero, lo guarda con fare provocatorio e gli lancia addosso il pallone. Proprio Banchero ha postato il video dell'azione sui social e ha aggiunto che inspiegabilmente Murray ha smesso di seguirlo, loro che sono entrambi di Seattle e si conoscono da tempo. Immediata la risposta di DeJounte: "Hai provato a fare il figo con me perché sei stato prima scelta assoluta quando sai bene che io mi sono speso per te quando eri un ragazzo: sei cambiato rispetto al giovane umile giocatore che sei sempre stato, hai deciso di essere una persona diversa e ho perso tutto il mio rispetto nei tuoi confronti". E ancora: "Resta con i piedi per terra: tutto ciò che ti ritrovi a vivere è reale e non più uno scherzo. Ti voglio vedere prima vincere perché è questo il modo in cui sono fatto".

La contro replica di Paolo è arrivata subito: "Sono sempre lo stesso ragazzo umile che è stato dalla tua parte, non cambiare la storia qui su internet". Poi ha concluso facendo i complimenti ad Isaiah Thomas per l'organizzazione del torneo. A questo punto non resta che vederli sul parquet in una partita vera di regular season NBA: Banchero vorrà dimostrare di valere quella prima scelta assoluta al Draft e che Murray si sbaglia, dopo averlo definito "molle" e "un ragazzino".

