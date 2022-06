Orlando Magic chiamano con la 1 assoluta del Draft NBA 2022 Paolo Banchero! Dopo giorni, settimane, in cui sembrava ormai certa la chiamata di Jabari Smith, i Magic scommettono sul lungo classe 2002 nato a Seattle ma di chiare origini e passaporto italiano che, scioccato dopo aver sentito il proprio nome, abbraccia mamma Rhonda e gli altri famigliari, prende il cappellino di Orlando e sale sul palco per stringere la mano al commissioner NBA Adam Silver. "Non so ancora cosa dire. Non posso credere a cosa è successo. Volevo l'NBA, ma non pensavo sarei stato numero 1. Faccio fatica a parlare ora", ha detto il prodotto di Duke, il Andrea Bagnani nel 2006 per i Raptors. A sorpresa, con una rimonta negli ultimi minuti precedenti alla scelta, glichiamano con ladel! Dopo giorni, settimane, in cui sembrava ormai certa la chiamata di, iscommettono sul lungo classe 2002 nato a Seattle ma di chiareche, scioccato dopo aver sentito il proprio nome, abbraccia mammae gli altri famigliari, prende il cappellino die sale sul palco per stringere la mano al commissioner NBA. "Non so ancora cosa dire. Non posso credere a cosa è successo. Volevo l'NBA, ma non pensavo sarei stato numero 1. Faccio fatica a parlare ora", ha detto il prodotto di, il primo giocatore di passaporto italiano ad essere scelto alla 1 assoluta danelper i Raptors.

Paolo è il quinto giocatore da Duke ad essere chiamato alla 1 assoluta (gli ultimi sono stati Zion Williamson nel 2019 e Kyrie Irving nel 2011) e la quarta prima scelta assoluta per gli Orlando Magic dopo Dwight Howard, Shaquille O'Neal e Chris Webber, quindi un altro "big man" per la franchigia di Disney World. Va a rinforzare una squadra ricca di guardie come Cole Anthony, Jalen Suggs e Markelle Fultz, con un'ala che ha ben figurato alla sua prima stagione NBA come il tedesco Frantz Wagner, e con due lunghi duttili ma non col potenziale di Paolo come Chuma Okeke e Wendell Carter Jr., lui pure ex Duke.

Holmgren, Smith e gli altri

Il primo giro del Draft 2022

1 - Orlando Magic: PAOLO BANCHERO

Ala grande | 2002 | Duke | 207 cm, 115 Kg

2 - Oklahoma City Thunder: Chet Holmgren

Centro | 2002 | Gonzaga | 212 cm, 88 Kg

3 - Houston Rockets: Jabari Smith

Ala | 2003 | Auburn | 207 cm, 100 Kg

4 - Sacramento Kings: Keegan Murray

Ala | 2000 | Iowa | 202 cm, 98 Kg

5 - Detroit Pistons: Jaden Ivey

Playmaker | 2002 | Purdue | 192 cm, 88 Kg

6 - Indiana Pacers: Bennedict Mathurin

Guardia | 2002 | Arizona | 197 cm, 95 Kg

7 - Portland Trail Blazers: Shaedon Sharpe

Guardia | 2003 | Kentucky | 197 cm, 90 Kg

8 - New Orleans Pelicans: Dyson Daniels

Guardia | 2003 | G-League Ignite | 202 cm, 89 Kg

9 - San Antonio Spurs: Jeremy Sochan

Ala | 2003 | Baylor | 204 cm, 105 Kg

10 - Washington Wizards: Johnny Davis

Guardia | 2002 | Wisconsin | 194 cm, 87 Kg

11 - Oklahoma City Thunder (via Knicks): Ousmane Dieng

Ala | 2003 | New Zealand Breakers (AUS) | 207 cm, 98 Kg

12 - Oklahoma City Thunder: Jalen Williams

Ala | 2001 | Santa Clara | 197 cm, 88 Kg

13 - Detroit Pistons (via Hornets, Knicks): Jalen Duren

Centro | 2003 | Memphis | 207 cm, 115 Kg

14 - Cleveland Cavaliers: Ochai Agbaji

Guardia | 2000 | Kansas | 194 cm, 92 Kg

15 - Charlotte Hornets: Mark Williams

Centro | 2001 | Duke | 214 cm, 110 Kg

16 - Atlanta Hawks: AJ Griffin

Ala | 2003 | Duke | 197 cm, 102 Kg

17 - Houston Rockets: Tari Eason

Ala | 2001 | Louisiana State | 202 cm, 98 Kg

18 - Chicago Bulls: Dalen Terry

Guardia | 2002 | Arizona | 199 cm, 87 Kg

Paolo Banchero, l'azzurro che sta conquistando il college basket

