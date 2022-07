Paolo Banchero aggiunge un altro tassello alla sua scalata verso l'apice della NBA. Dopo essere stato chiamato con il brand Jordan, entrando nella ristretta scuderia di atleti sponsorizzati dal marchio del giocatore più grande di tutti i tempi. aggiunge un altro tassello alla sua scalata verso l'apice della NBA. Dopo essere stato chiamato con la scelta numero 1 al draft dagli Orlando Magic e aver impressionato nelle prime due partite della Summer League di Las Vegas (20.0 punti, 6.0 assist e 5.0 rimbalzi di media), l'azzurro ha firmato, entrando nella ristretta scuderia di atleti sponsorizzati dal marchio del giocatore più grande di tutti i tempi.

Banchero ha indossato due modelli Jordan in estate, le Air Jordan 36 e le Zion 2. C'è già grande fermento tra gli appassionati di sneakers per prevedere quali possano essere le scarpe adottate per la prossima stagione. I dettagli dell'accordo, riportato da Shams Charania per "The Athletic's", non sono ancora stati resi noti.

Banchero si aggiunge a una lista di grandi star NBA sponsorizzate Jordan. Tra queste, spiccano Luka Doncic, Chris Paul, Jayson Tatum, Bam Adebayo, Zion Williamson, Bradley Beal, Russell Westbrook e Carmelo Anthony.

Banchero: "Prima scelta? Non è un sogno, è pazzia!"

