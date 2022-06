NBA lo attende ma anche l'Italia e Paolo Banchero che giovedì sarà tra i protagonisti del Draft NBA 2022: secondo i siti specializzati il talento di origini italiane dovrebbe essere la terza scelta assoluta per gli Houston Rockets alle spalle di Jabari Smith, alla 1 per gli Orlando Magic, e di Chet Holmgren, alla 2 per gli Oklahoma City Thunder. Nelle scorse ore Banchero ha rilasciato un'intervista a Sky Sport parlando in primis del Draft: "Sono entusiasta per quello che sta per accadere: il mio è stato un lungo viaggio per arrivare fino a qui, ho lavorato un sacco per meritarmi tutto questo. Sì, di sicuro: sento di essere il migliore e so di avere enormi margini di miglioramento". L'lo attende ma anche l' la Nazionale di Gianmarco Pozzecco lo attendono a braccia aperte . Sono giorni importanti perche giovedì sarà tra i protagonisti del: secondo i siti specializzati il talento di origini italiane dovrebbe essere la terza scelta assoluta per glialle spalle di, allaper gli, e di, allaper gli. Nelle scorse oreha rilasciato un'intervista a Sky Sport parlando in primis del: "Sono entusiasta per quello che sta per accadere: il mio è stato un lungo viaggio per arrivare fino a qui, ho lavorato un sacco per meritarmi tutto questo. Sì, di sicuro: sento di essere il migliore e so di avere enormi margini di miglioramento".

Paolo Banchero pronto per il Draft NBA 2022 Credit Foto Getty Images

Tutti danno per certo il suo approdo a Houston, ma non sono escluse sorprese da Orlando o Oklahoma City: "Non posso darti un nome nello specifico o indicare una preferita: tutte e tre sarebbero un’ottima soluzione per me, visto che ogni squadra ha grandi qualità - differenti tra di loro. Sarò felice ed entusiasta a prescindere dalla franchigia che alla fine deciderà di scommettere su di me".

E poi Paolo parla dell'Italia: "Si, ho intenzione di venire in Italia: non so esattamente quando e non ho fissato una tempistica, ma verrò in Italia e sarò felice di essere lì". E anche della Nazionale che non vede l'ora di accoglierlo nel gruppo azzurro: "Sì, la mia intenzione è ancora quella di giocare per la Nazionale di pallacanestro italiana. Sono entusiasta all’idea che sta per iniziare la mia carriera NBA e spero anche quella a livello internazionale, sono felice". Sull'italiano bisogna ancora lavorarci ma Banchero conferma che papà Mario lo sta aiutando: "So dire 'Ciao', mio padre mi ha dato qualche lezione. Lui lo parla meglio di me, io devo ancora fare tanta strada per imparare: di sicuro però lavorerò anche sul mio italiano".

Paolo Banchero, l'azzurro che sta conquistando il college basket

