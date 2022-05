Il protagonista

Ad

Finalmente Bam! Partita pazzesca di Adebayo che è l'MVP di gara 3 per i suoi Miami Heat: segna 16 punti nel solo primo tempo, pareggiand il totale di gara 1 e gara 2, e finisce con 31 punti, 10 rimbalzi, 6 assist e 4 rubate (sulle 19 totali degli Heat, record di franchigia e massimo nei playoff in NBA dal 2015). Per Bam è la seconda gara in post season da 30 punti, 10 rimbalzi e il 60% al tiro: eguagliato Wade (2), comanda LeBron James (5).

NBA Bam Adebayo trascina gli Heat sul 2-1 2 ORE FA

Il momento decisivo

Gli Heat rischiano la beffa, facendosi rimontare addirittura da -26 e arrivando a -1 nel quarto periodo: lì però Miami non trema e risponde con due canestri pesantissimi - una tripla di Strus e un bersaglio difficilissimo di Adebayo - che aprono un nuovo e decisivo parziale per vincere il match.

La statistica

Ai Celtics non è bastata la prova mostruosa di Jaylen Brown. L'esterno di Boston segna 40 punti, il suo career high nei playoff, chiudendo con 14 su 20 dal tempo e un perfetto 11-11 su due, il primo di sempre dal 1954-55 con una prova da 40 o più col 100% da due.

La sorpresa

Come in gara 3 contro i Bucks, anche gara 3 con Miami è un incubo per Jayson Tatum. L'ala dei Celtics, dopo due prove molto buone in Florida, vive una serataccia da appena 10 punti con 3 su 14 al tiro e 1 su 7 dall'arcco: chiude con più palle perse, 6, che assist, 4, e canestri, 3.

La curiosità dentro o fuori dal campo

Quella tra Boston e Miami è una serie segnata anche dagli infortuni. Gli Heat perdono la loro stella Jimmy Butler per il riacutizzarsi dell'infiammazione al ginocchio e non torna dopo l'intervallo, mentre i Celtics, già senza Robert Williams, c'è il guaio a Marcus Smart. La guardia, dopo essere stata trasportata a braccia negli spogliatoi, è però tornata in maniera eroica acclamato dal pubblico di casa, segnando subito l'unica tripla della sua serata.

NBA Playoff, Play-In, Lotteria: i verdetti della stagione 2021-22 11/04/2022 A 13:54