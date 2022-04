Il protagonista

Terrificante prestazione di Jimmy Butler nel successo dei Miami Heat in gara 2 contro Atlanta. Per lui 45 punti, career high in post season, 0 palle perse e 0 falli commessi, il secondo nella storia NBA a riuscirci. Terzo quarantello ai playoff in maglia Heat per Butler al pari di LeBron James: comanda Wade con 7 nella storia della franchigia.

Il momento decisivo

Nel finale di gara 2 Brandon Ingram e CJ McCollum salgono in cattedra e firmano il successo a sorpresa dei Pelicans sul campo dei Suns. Dopo il canestro di Ayton del 98-97 a circa 8' dalla fine, McCollum e Ingram prendono il proscenio e firmano 20 dei 28 punti conclusivi di New Orleans. Saranno 37 alla fine per Ingram con 11 rimbalzi e 9 assist (24 punti nella ripresa), 23 per McCollum.

La statistica

Ormai sta diventando un tabù per Chris Paul che, con la sconfitta di gara 2 coi Pelicans, ha perso la 14esima gara in fila nei playoff quando nella terna arbitrale c'è Scott Foster. Incredibile!

La sorpresa

Purtroppo per gli Atlanta Hawks è sorprendente in negativo il rendimento della stella Trae Young: dopo gli 8 punti con 1 su 19 al tiro in gara 1, va un filo meglio in gara 2 visti i 25 punti con 7 assist, ma pesano le 10 palle perse e il 2 su 10 da tre. Purtroppo il soprannome "Ice Trae" in questo momento non depone a suo favore: Atlanta ha bisogno che Young si scaldi se vuole allungare la serie.

La curiosità dentro o fuori dal campo

Prima di farsi male al bicipite femorale e quindi dover guardare il secondo tempo di gara 2 in panchina, Devin Booker aveva messo assieme uno show contro i Pelicans: 31 punti per i suoi Suns e anche la fotografia più bella della notte, il "pugnetto" con un piccolissimo tifoso a bordocampo dopo un gran canestro.

