Il protagonista

Mostruoso Jimmy Butler, semplicemente uno dei migliori, se non il migliore in assoluto in questi playoff. Guida gli Heat alla vittoria in gara 1 con 41 punti, 27 dei quali in un terrificante secondo tempo. Aggiunge anche 9 rimbalzi, 5 assist, 4 recuperi e 3 stoppate, ed è l'unico quest'anno in post season con almeno 25 punti e il 50% al tiro. In aggiunta, Butler ha firmato 5 quarantelli in maglia Heat, e tutti ai playoff, tre nel 2021-22.

Il momento decisivo

Il terzo periodo è ovviamente dove gira la partita: dopo il 62-54 del primo tempo, i Celtics vengono letteralmente "spenti" dai Miami Heat che piazzano un tremendo 39-14 e ribaltano il discorso. I Celtics tirano 2 su 15 nel terzo quarto, la peggior percentuale in assoluto negli ultimi 4 anni.

La statistica

Con la partitona di questa notte, Jimmy Butler entra di diritto tra i grandi della storia dei Miami Heat: diventa il primo con tre partite da 40 punti, 5 rimbalzi e 5 assist, davanti a Dwyane Wade e a LeBron James, fermi a due ciascuno.

La sorpresa

Senza Smart e Horford, i Boston Celtics avrebbero avuto bisogno di uno stellare Jayson Tatum. L'asso ex Duke infatti è eccezionale nel primo tempo, chiuso con 21 punti e 9 su 14 al tiro, ma poi nella ripresa viene divorato da Butler e dalla difesa dei Miami Heat che lo tengono ad appena 8 punti con 1 su 7 dal campo.

La curiosità dentro o fuori dal campo

Il look con cui si presenta Tyler Herro in conferenza stampa fa letteralmente scoppiare a ridere il compagno Bam Adebayo. Che non può far altro che adattarsi e rispondere con la stessa moneta. In casa Miami Heat c'è di che essere felici, anche se è solo gara 1.

