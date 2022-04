Il protagonista

Ad

Chris Paul non deve aver gradito il commento di Draymond Green: "Con tutto il rispetto per Chris, l'infortunio di Booker dà a New Orleans i due migliori giocatori della serie (Ingram e McCollum, ndr)". La risposta di CP3 è clamorosa per guidare i Suns al successo in gara 3 a New Orleans, senza Booker: 28 punti, 14 assist, 0 perse, 10 su 18 al tiro, firma 23 punti sui 33 dell'ultimo quarto tra canestri e assist. Semplicemente Point God.

NBA Young allo scadere, Atlanta riapre la serie con Miami. Bucks e Suns ok 3 ORE FA

Il momento decisivo

"Ice Trae for the win". Ci pensa Trae Young a firmare la vittoria degli Atlanta Hawks in gara 3 contro Miami con il runner ad una manciata di secondi dal termine. Negli ultimi 3' sono 10 i punti segnati dall'ex Oklahoma contro i 9 di tutti gli Heat. Mostruoso!

La statistica

Dopo la vittoria in gara 2 Milwaukee con 41 punti di DeRozan, i Chicago Bulls vengono spazzati via in gara 3 in casa dai Bucks. DeMar viene tenuto a soli 11 punti e i Bucks, anche senza Middleton, infliggono ai Tori la peggior sconfitta casalinga di sempre ai playoff, con 30 punti di scarto, 111-81.

La sorpresa

Tra i protagonisti della netta vittoria dei Bucks in gara 3 allo United Center c'è Grayson Allen, bravo a dare una mano per colmare l'assenza dell'infortunato Middleton. L'ex Duke, appena 3 punti con 0 su 4 da tre nelle prime due gare, si riscatta con 22 punti e 5 su 7 dall'arco, il top scorer dei suoi.

La curiosità dentro o fuori dal campo

Non li sta vivendo da protagonista sul campo, però LeBron James non si perde nemmeno una gara di playoff e commenta sui social. L'amarezza del Re emerge senza mezzi termini in un tweet: "Non posso/voglio perdermi la post season in carriera un'altra volta. Fa davvero male. Ok, torno a guardare le partite".

NBA Playoff, Play-In, Lotteria: i verdetti della stagione 2021-22 11/04/2022 A 13:54