Il protagonista

Per vedere Luka Doncic bisognerà attendere almeno un'altra partita: intanto è Jalen Brunson a caricarsi sulle spalle i Mavericks e a ribaltare la serie con Utah. I Mavs centrano il primo successo a Salt Lake City dal 2016, si portano sul 2-1 nella serie e si godono un'altra prova super dell'ex Villanova: dopo i 41 di gara 2, ecco altri 31 punti con 12 su 22 al tiro e una sola persa.

Il momento decisivo

Steph&Dray, sempre loro. Chirurgico finale di gara 3 dei Golden State Warriors a Denver: Curry segna in penetrazione il canestro del +5, poi Green chiude il discorso andando a rubare palla a Jokic e sfogando tutta la sua carica di fronte al pubblico avversario. I Dubs volano sul 3-0!

La statistica

Impresa vera e propria dei Memphis Grizzlies che vincono gara 3 in casa dei Timberwolves rimontando da -26 nel primo tempo. I Grizz piazzano un ultimo periodo da 37-12, addirittura 42-12 negli ultimi 13': è soltanto la nona volta che una squadra vince una gara di playoff risalendo da -25 (380-9 il bilancio complessivo).

La sorpresa

Purtroppo continua ad essere più un peso che una risorsa Karl-Anthony Towns per i Minnesota Timberwolves, lui che dovrebbe essere l'uomo franchigia. Chiude gara 3 con 8 punti, 5 rimbalzi, 4 palle perse e 4 tiri tentati, uno soltanto nella ripresa: nelle ultime due partite, entrambe perse dai Wolves, KAT ha 10 falli e 7 canestri fatti. Un disastro.

La curiosità dentro o fuori dal campo

Più di così non può fare Nikola Jokic, ma è troppo solo per poter pensare di battere gli Warriors. Il Joker dei Denver Nuggets in gara 3 piazza una prova mostruosa da 37 punti e 18 rimbalzi (primo nella storia dei Nuggets con una partita da 35+15 in post season, però a vincere sono gli altri: diventa, suo malgrado, a segnare almeno 20 punti in 7 gare di fila ai playoff e a perderle tutte.

