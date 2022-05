Il protagonista

Paul e Booker lo hanno provocato a più riprese per tutta la serie, dimostrando di non aver capito o carpito nulla dagli insegnamento di Sua Altezza Michael Jordan, elargiti erga omnes con The Last Dance. Luka Doncic è il cavaliere nero di Gigi Proietti, quello a cui proprio nun je dovete caxà er caxxx... Vabbe' avete capito. Succede, così, che i grandi campioni prendano queste gratuite provocazioni sul piano personale.. Succede che poi finisci sotto di 46 (!!!) punti in gara-7 e torni a casa con le orecchie basse. Bassissime. Luka Special - tanto per citare quel buontempone di Devin Booker - ha contribuito a umiliare la miglior squadra della Regular Season scrivendo 35 punti in 30 minuti, prima di indossare le ciabatte nel quarto quarto.

Il momento decisivo

Dura, durissimo trovarlo nella notte delle due memorabili "stese" subite da Bucks e Suns. Scegliamo il momento catartico di Phoenix Suns-Dallas Mavericks, quando uno spiritato Spencer Dinwiddie infila l'ennesima tripla (per lui 30 punti a referto, dal pino!) e Luka Doncic dalla panchina non sta più nella pelle. Nel silenzio surreale del Footprint Center di Phoenix, Arizona.

La statistica

Vedi alla voce "uscire a testa alta"... Recita Giannis Antetokounmpo, ultimo a mollare tra le fila Bucks! Linea statistica semplicemente mostruosa in questa serie e in questi playoff, da migliore giocatore al mondo qual è!

La sorpresa

Sì, avevamo già inserito Grant Williams in questa sezione ma dopo aver visto il #12 dei Boston Celtics mettere 7 triple (Sette!) in gara-7 contro i campioni uscenti dei Milwaukee Bucks corriamo il rischio di risultare recidivi. E pensare che il figlio di Teresa Johnson - ingegnere alla NASA - e Gilbert Williams - musicista jazz, ex guardia del corpo di Prince e giocatore di college - aveva sbagliato tutti e 25 i suoi primi tiri da tre punti da giocatore NBA, tre anni or sono... Notte della vita.

La curiosità dentro o fuori dal campo

Vi lasciamo con la cartolina della notte. Senza "se" e senza "ma". Greatness Recognizes Greatness.

