Il protagonista

Sarebbe Luka Doncic, in realtà sono i Phoneix Suns come squadra i protagonisti di gara 1 in Arizona. Tutto il quintetto in doppia cifra - Ayton e Booker i migliori con 25 e 23 punti -, più 17 di Johnson dalla panchina. I Suns impressionano ai playoff con la settima gara oltre il 50% al tiro dal campo (tutte quelle giocate) e sono imbattuti da 51 gare quando sono davanti alla fine del terzo periodo.

Il momento decisivo

I Miami Heat chiudono il discorso contro Phila in gara 1 con un parziale di 11-0 all'inizio del quarto periodo per andare da +10 a +21 (87-77, 98-77). Decisive, tra le altre, le giocate dei dominanti Tyler Herro e Bam Adebayo.

La statistica

Quando qualcuno viene avvicinato a Michael Jordan, fa sempre rumore. Stavolta tocca a Luka Doncic che, coi 45 segnati in gara 1 ai Suns, arriva alla stessa media punti di MJ ai playoff, 33.4, gli unici due nella storia oltre i 30 a gara. Impressionante, anche se l'altro lato della medaglia è che, da quando lo sloveno partecipa alla post season, è quello con più gare perse pur segnando 40 o più punti: 4 sconfitte per Dallas, davanti alle 2 di Booker (Suns), Mitchell (Jazz) e Lillard (Blazers).

La sorpresa

Senza Joel Embiid, ci si aspettava che James Harden prendesse in mano la situazione e invece il Barba sembra un lontanissimo parente di quello ammirato fino ad un paio di stagioni fa a Houston e poi ai Nets. Harden si è preso appena 13 tiri in gara 1, i compagni hanno sbagliato tutti e 10 i tiri da tre sui suoi assist, e non ha ancora giocato un match da almeno 20 conclusioni tentate in maglia Philadelphia.

La curiosità dentro o fuori dal campo

E' fuori fino almeno a gara 3 per un problema al volto, intanto Joel Embiid fa parlare di sè fuori dal campo. Pare che l'entourage del camerunenese sia al lavoro per fargli ottenere il passaporto francese: questo significa che la stella dei 76ers potrebbe giocare coi Bleus alle Olimpiadi 2024, al fianco di un altro gigante come Rudy Gobert.

