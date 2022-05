Il protagonista

Ad

Luka Doncic, e chi se no?! L'uomo franchigia dei Dallas Mavericks autografa una prestazione da 33 punti, 11 rimbalzi, 8 assist e 4 rubate contribuendo a forzare la serie coi Phoenix Suns a gara-7. Incontenibile, a tratti spiritato nella notte, a fare da contraltare a una nuova stecca del rivale Chris Paul... Preparate i pop corn per l'ultima e decisiva sfida tra queste due meravigliose squadre!

NBA Milwaukee batte Boston e fa 3-2, Memphis travolge Golden State IERI A 06:32

Il momento decisivo

Difficile trovarlo, nella notte delle due "stese" a carico di 76ers e Suns: premiamo Jimmy Butler per il suo quarto quarto di pura prepotenza, infierendo sugli ex compagni di squadra e sui suoi ex tifosi. Già, è proprio lui a farli "scappare" dal palazzetto...

Bye-Bye città dell'amore fraterno, all'anno prossimo...

La statistica

22 perse Ventidue! Pazzesco il dato dei Turnover dei Phoenix Suns... Serataccia per Chris Paul, soprattutto, e compagni! Per contro sono 16 le rubate dei Mavs, autori di una prestazione extra lusso in gara-6...

La sorpresa

Fari puntati sul tiratore scelto Reggie Bullock, autore di un sontuosa performace da oltre l'arco con 5 triple messe a segno. Ottimo giocatore di sistema l'ex New York Knicks per la squadra di coach Jason Kidd.

La curiosità dentro o fuori dal campo

Bordate, autentiche bordate di Joel Embiid all'indirizzo del secondo violino della sua squadra. "Non è più quello di Houston". E poi: "Non ho ancora capito perché abbiamo lasciato andare via Jimmy Butler". Prevista bufera in casa 76ers...

NBA Playoff, Play-In, Lotteria: i verdetti della stagione 2021-22 11/04/2022 A 13:54