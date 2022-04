Il protagonista

Ad

DeRozan dopo il 6 su 25 al tiro di gara 1: "Non esiste al mondo che tiri ancora così male". Detto, fatto, DeMar firma una prova da 41 punti (career high ai playoff) con 7 rimbalzi, 4 assist e 16 su 31 dal campo, e guida i Chicago Bulls al successo in casa dei Bucks in gara 2, pareggiando 1-1 la serie. Non contento, "Deebo" ha messo il canestro che ha chiuso i giochi negli ultimi secondi.

NBA 2-0 Boston sui Nets! I Bulls pareggiano, Phila dilaga 3 ORE FA

Il momento decisivo

Joel Embiid! Pazzesca tripla sulla sirena dell'overtime e vittoria in gara 3 dei 76ers a Toronto per il 3-0 nella serie, un cazzotto dritto in faccia ai Raptors. Sono 33 punti e 13 rimbalzi alla fine per il centro del Camerun che guida Philadelphia in un match che non dovevano vincere, in cui hanno commesso 24 palle perse e non sono mai stati in vantaggio, anzi, erano a -17!

La statistica

Gara 2 da dimenticare al TD Garden per i Nets che si arrendono ai Celtics dopo essere stati anche a +17 e si trovano sotto 2-0 nella serie. Brooklyn è tradita dalla sue stelle, Kyrie Irving e Kevin Durant, che chiudono con 8 su 30 al tiro dal campo, soprattutto segnano un solo canestro su 17 tentativi nella ripresa. Il più in difficoltà sembra KD: nelle ultime 11 gare ha praticamente sempre giocato oltre 40' (solo due volte sotto quella soglia) e nelle prime due gare coi Celtics sta viggiando col 32% al tiro, 8 assist e 12 palle perse.

La sorpresa

Chiamatelo caso, circostanza, sorpresa, come volete... Non sapremo mai se si sono messi d'accordo ma Jayson Tatum e James Harden hanno prodotto gli stessi numeri in gara 2. Bisognerebbe sapere se uno ha copiato dall'altro...

La curiosità dentro o fuori dal campo

Brutta notizia per i Milwaukee Bucks che, nella sconfitta casalinga di gara 2, perdono anche Khris Middleton per un problema al ginocchio. Si parla di uno stiramento del legamento collaterale mediale, l'esito degli esami dirà di più sui possibili tempi di recupero.

NBA Playoff, Play-In, Lotteria: i verdetti della stagione 2021-22 11/04/2022 A 13:54