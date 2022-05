Il protagonista

Luka Doncic è ancora una volta stellare - 26 punti, 13 rimbalzi, 9 assist -, ma per battere i Suns da solo non basta. Infatti in gara 3 i Dallas Mavericks ritrovano Jalen Brunson è arriva il successo: la guardia, che aveva totalizzato 22 punti con 9 su 28 al tiro nelle prime due partite, esplode con 28 con 10 su 21 dal campo, ed è decisivo al pari di Luka.

Il momento decisivo

Due gare con poco pathos nella notte, decise con grande anticipo rispetto alla sirena conclusiva. Più che un momento, c'è il cambio id marcia decisivo di Tyrese Maxey: la guardia dei 76ers, a secco nel primo tempo, segna tutti i suoi 21 punti nella ripresa in cui Philadelphia travolge 58-45 gli Heat.

La statistica

Serata da dimenticare per Chris Paul: nel giorno del suo 37esimo compleanno, arriva il ko dei suoi Suns in gara 3, soprattutto incappa in ben 7 palle perse nel solo primo tempo. Il suo massimo in carriera in un tempo, un'esagerazione per CP3 se consideriamo che finora in 8 gare aveva perso 13 palloni in tutto.

La sorpresa

Dopo appena 2 triple su 14 tentativi nelle partite a Miami, Danny Green ritrova la "mano" ed esplode in gara 3 con un clamoroso 7 su 9 dall'arco. Sette come le bombe segnate da tutti gli Heat: soltanto Allen Iverson nel 2001 ha segnato più triple in una gara di playoff, 8.

La curiosità dentro o fuori dal campo

I complimenti migliori sono spesso quelli che arrivano dagli avversari. Draymond Green con un tweet sottolinea la prova stoica di Joel Embiid, in campo con la maschera per il problema al viso: la sua sola presenza ha migliorato tutti i 76ers.

