Il protagonista

Anche senza Middleton, i Bucks si confermano campioni NBA non a caso e vincono gara 1 a Boston contro i lanciatissimi Celtics, certamente ridimensionati da questa sconfitta. Il protagonista è ovviamente Giannis Antetokounmpo che non tira bene (9 su 25 e 6 su 11 ai liberi) piazza una clamorosa tripla doppia da 24 punti, 13 rimbalzi e 12 assist, e trascina Milwaukee al successo con anche una giocata terrificante con un auto-assist al tabellone per schiacciare. "E' un videogioco", dicono Holiday e Portis, "il miglior giocatore al mondo", twitta Magic Johnson.

Il momento decisivo

Fallisce due liberi per chiudere il match e in generale vive una pessima serata al tiro (6 su 19), ma Klay Thompson firma comunque due giocate decisive per gli Warriors. Prima insacca la bomba del sorpasso sul 117-116, poi completa l'opera dando una mano in una perfetta difesa di squadra sul tentativo finale di Morant. DNA vincente.

La statistica

Non è bastato per vincere perchè i Boston Celtics tirano malissimo, 28 su 84 dal campo e 18 su 50 da tre, ma l'impatto di Robert Williams III è ineluttabile. Il centro "mette la museruola" a tutti quelli che ha marcato: i Bucks hanno tirato 0 su 11 contro di, anche Giannis è stato respinto (0 su 5).

La sorpresa

Jordan Poole sembra davvero essere uno speciale, uno "nato pronto". La guardia di Golden State, al primo playoff della carriera, dopo aver brillato contro i Nuggets al primo turno inizia con le marce altissime anche la serie con Memphis firmando una prova da MVP: 31 punti, 9 assist, 8 rimbalzi, 2 stoppate e 5 triple a segno! Niente male anche in casa Grizzlies, coi 34 punti di Morant e i 33 di Jaren Jackson Junior: la gara 1 della scorsa notte è stata la prima di sempre in post-season con 3 giocatori Under 22 da oltre 30 punti. La NBA è in buone mani per il futuro.

La curiosità dentro o fuori dal campo

Era stato espulso 14 volte in regular season, ma mai nei playoff: stavolta Draymond Green viene cacciato prima dell'intervallo in gara 1 per un fallo giudicato "flagrant 2" ai danni di Brandon Clarke. "Non sono sorpreso, Green è conosciuto per i falli "flagrant" nella sua carriera", ha detto Clarke. Subito dopo la gara, nel suo podcast, Draymond ha detto: "Penso che sia una cosa legata esclusivamente alla mia reputazione". Tanti giocatori ed ex giocatori hanno commentato sui social l'accaduto, e sono rimasti sorpresi della decisione di espellere Dray per quel fallo.

