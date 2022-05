Il protagonista

Nella squadra degli Splash Brothers, di Poole, di Green, di Wiggins, non si considera mai l'importanza di Kevon Looney, l'uomo del lavoro "sporco", dei blocchi, dei rimbalzi, della difesa. In gara 2 si erge a protagonista con 21 punti, il suo massimo in carriera in NBA, 12 rimbalzi con 10 su 14 al tiro: l'ultima volta che segnò 20 punti era l'8 gennaio 2015 e era una matricola al college, a UCLA.

Il momento decisivo

"Goodnight Mavs". Stephen Curry mette il sigillo sulla vittoria di gara 2 con la bomba del +10 e dà la buonanotte agli avversari. Devastante nel quarto periodo l'asso dei Dubs con 10 punti senza errori (4 su 4) dei suoi 32 totali. Un killer manco troppo silenzioso.

La statistica

Contro di loro, nessun vantaggio è mai rassicurante. In gara 2 Golden State vince rimontando da -19 e completa il 12esimo successo nei playoff negli ultimi 25 anni partendo da uno svantaggio superiore ai 15 punti, tutti dal 2014-15 con Steve Kerr. Inoltre gli Warriors entrano nel ristretto club delle franchigie che hanno vinto 200 gare di post season che comprende Lakers, Celtics, 76ers e Spurs.

La sorpresa

I Dallas Mavericks hanno 42 punti da Doncic (24 nel primo tempo), 29 da Jalen Brunson, chiudono con un pazzesco 21 su 42 da tre, toccano anche il +19, eppure non basta per vincere gara 2. Una sorpresa che certifica la forza di questi Warriors.

La curiosità dentro o fuori dal campo

Al Chase Center di Mission Bay, San Francisco, non mancano le celebrità per gara 2. Tra quelle inquadrate dalla regia di TNT ci sono ovviamente Dirk Nowitzki, leggenda dei Mavs, Gary Payton, campione e papà di Gary Payton II attualmente infortunato, il rapper Lil Wayne e la coppia composta da Rich Paul, l'agente e braccio di destro di LeBron James, e la cantante Adele.

