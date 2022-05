Il protagonista

Stavolta la scena se l'è presa il Barba, senza "se" e senza "ma": 31 punti (di cui 16 nel solo quarto quarto!), 7 rimbalzi e nove assist con sontuoso 6/10 da oltre l'arco per il secondo violini dei Philadelphia 76ers James Harden. Nel momento clutch le sue "bombe" hanno spezzato le ginocchia dei Miami Heat. Abbiamo una signora serie, ragazzi!

Il momento decisivo

A silenziare definitivamente ogni velleità di rimonta dei Phoenix Suns ci ha pensato questo signore qui, Dorian Finney-Smith: l'ala grande 29enne dei Dallas Mavericks ha sfruttato nel migliore dei modi il consegnato di Brunson con una tripla in ritmo a scuotere solo la retina tramortendo Booker e compagni. Dopo la prodezza DFS ha sfoggiato pure l'esultanza alla Tracy McGrady! 8/12 da oltre l'arco per il #10 dei Mavs per un totale di 24 punti messi a referto. Eroico, come tutto il comparto "gregari" di Dallas questa notte!

La statistica

Irreale linea statistica per Luka Magic Doncic nelle 20 partite di playoff disputate in carriera sin qui: nessun cestista NBA ha mai tenuto una media simile per punti, rimbalzi e assist. qui si viaggia verso la storia, belli spediti...

La sorpresa

Cinque miseri punti messi a referto, sei falli con annessa prematura uscita dal parquet per limite raggiunto: stecca clamorosa anziché no di Point God Chris Paul e conseguente ko per i suoi Phoenix Suns nella serie thrilling con Dallas. Oltre al danno la beffa: un tifoso dei Mavs viene allontanato dal palazzetto dopo qualche parola di troppo indirizzata alla famiglia di CP3. Il diretto interessato non la prende benissimo...

La curiosità dentro o fuori dal campo

Era nell'aria, ora è giunta anche l'ufficialità: la stella dei Memphis Grizzlies Ja Morant non prenderà parte a gara-4 di semifinale di Western Conference contro i Golden State Warriors di Steph Curry dopo l'infortunio rimediato in gara-3. Tegola per i Grizzlies e per tutti noi spettatori.

