Il protagonista

Ad

Ha chiuso terzo nella corsa al premio di MVP, ma non ci sono dubbi che al momento Giannis Antetokounmpo sia per distacco il miglior giocatore sul pianeta. Trascina i Bucks al successo in gara 5 a Boston da -14 nel quarto periodo con 40 punti a referto, 16/27 al tiro (miglior partita della serie per percentuale dal campo), 11 rimbalzi, tre assist, e piazza la sesta gara da 40+10 in post season, al pari di LeBron James, Shaq O'Neal, Hakeem Olajuwon e Kareem Abdul-Jabbar. Dominante!

NBA Milwaukee batte Boston e fa 3-2, Memphis travolge Golden State 3 ORE FA

Il momento decisivo

Due giocate determinanti nello spazio di pochi secondi, entrambe in difesa per Jrue Holiday. La guardia dei Bucks prima stoppa Smart e poi ruba palla sul +3 Milwaukee sigillando un successo pesantissimo in gara 5 in trasferta per il 3-2 nella serie.

La statistica

Oltre due anni ai box sarebbero un macigno per chiunque e inevitabilmente Klay Thompson non poteva essere subito quello del 2019. Però in questi playoff la guardia dei Warriors sta faticando enormemente: sta tirando col 29% nella serie coi Grizzlies e in gara 5 ha totalizzato un -45 di plus/minus, il peggiore negli ultimi 25 anni assieme ad Andre Drummond coi Pistons contro i Bucks nel 2019.

La sorpresa

Dopo le due sconfitte a San Francisco, ci si aspettava una reazione dei Grizzlies in casa in gara 5, anche senza Ja Morant. Soprattutto non ci si attendeva un crollo, anzi, una "non partecipazione" dei Warriors alla partita. I Dubs vincono con uno scarto di 39 punti ma durante il match toccano anche il +55, il secodo differenziale degli ultimi 25 anni dopo il +58 dei Nuggets nel 2009.

La curiosità dentro o fuori dal campo

Chi Nikola Jokic sia un personaggio unico, lo abbiamo capito. Era però impensabile che la stella dei Denver Nuggets ricevesse il premio di MVP NBA, il secondo di fila , direttamente a casa sua in Serbia, mentre era impegnato nel maneggio con i suoi cavalli a Sombor.

NBA Playoff, Play-In, Lotteria: i verdetti della stagione 2021-22 11/04/2022 A 13:54