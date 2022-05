Il protagonista

Jayson Tatum e Jaylen Brown combinano per 37 punti nel secondo tempo, quasi come tutti gli Heat, 38. La vetrina per una volta se la prende proprio Brown che chiude con 25 punti, 13 dei quali nel decisivo terzo periodo, 10 su 19 dal campo, 5 su 9 dall'arco, e +20 di plus/minus, il più alto di tutti i Celtics.

Il momento decisivo

Più che decisivo, è il punto esclamativo sulla vittoria dei Celtics in gara 5! Jaylen Brown attacca il ferro e chiude con una tonante schiacciata contro la difesa, a pezzi, dei Miami Heat. Boston è a 48' dal ritorno alle Finals.

La statistica

Gara 5 da incubo per Kyle Lowry e Max Strus, il backcourt titolare dei Miami Heat, che combinano per uno 0 su 15 al tiro dal campo. Si tratta della peggior prestazione ai playoff per una coppia di esterni titolari dal 1970-71 visto il numero di tentativi.

La sorpresa

Spicca il crollo dei Miami Heat, squadra tosta e zeppa di veterani, che implode nella ripresa incassando prima un break di 24-2 nella prima metà del terzo periodo, e poi un altro 14-2 in avvio di ultimo quarto. Miami tira 7 su 45 dall'arco, il 15.6%, la seconda peggior percentuale nella storia dei playoff con almeno 40 tentativi.

La curiosità dentro o fuori dal campo

Per uno cresciuto col mito di Kobe Bryant e con cui ha lavorato in veste di "discepolo", Jayson Tatum sarà iper orgoglioso del traguardo raggiunto. A 24 anni e 83 giorni la stella dei Celtics è il secondo giocatore nella storia NBA a superare quota 1500 punti ai playoffs, assieme appunto al Black Mamba.

