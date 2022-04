Il protagonista

Ad

Nel bene e nel male, Kyrie Irving da West Orange, New Jersey. Fischiato, insultato, odiato visceralmente dal pubblico del TD Garden di Boston, Uncle Drew converte ogni singola stilla di risentimento in energia positiva e sfodera una prestazione extra lusso da 39 punti, 5 rimbalzi, 6 assist e 4 rubate. Trovando pure il modo di litigare con gli spettatori durante le fasi clutch di una memorabile gara-1. Disputando un quarto periodo (da 18 punti!) da uomo in missione e sopperendo alla "serata-no" del gemello Kevin Durant. Spiritato.

NBA Gli Hawks di Gallinari ancora in corsa per i PLayoff 14/04/2022 A 06:14

Il momento decisivo

Poteva forse mancare il finale hollywoodiano a una gara-1 da raccontare ai nipotini? Il buzzer-beater di un monumentale Jayson Tatum (31 punti, 8 rimbalzi e 4 assist) con un layup 360° è la perfetta conclusione del miglior spot che il commissioner Adam Silver nemmeno nei sogni si sarebbe potuto auspicare. E sul web l'imperativo d'obbligo si è già diffuso: datecene altre 6 così e nessuno si farà male!

La statistica

Duncan Robinson cecchino infallibile (o quasi) nell'ambito di Miami Heat-Atlanta Hawks: con la sua stratosferica linea statistica la shooting guard non draftata riscrive la storia dei playoff. Un'efficienza così non si era mai vista!

La sorpresa

Clamoroso il flop dell'uomo franchigia degli Atlanta Hawks Trae Young, che per una notte spara a salve. I numeri: 1/12 dal campo, 0/7 da tre punti, 6 palle perse. Semplicemente, la sua peggior recita di sempre al tiro.

La curiosità dentro o fuori dal campo

Il dito (medio). No, non è una scultura di Maurizio Cattelan bensì la performance "creativa" di Kyrie Irving al TD Garden... E qui di L.O.V.E. ce n'è davvero pochino!

NBA Playoff, Play-In, Lotteria: i verdetti della stagione 2021-22 11/04/2022 A 13:54