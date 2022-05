Il protagonista

Ad

Ennesima prova da dominatore assoluto di Giannis Antetokounmpo che guida i Bucks al successo in gara 3 coi Celtics che vale il 2-1 nella serie. Sfiora la tripla doppia - 42 punti, 12 rimbalzi e 8 assist - e con Holiday firma i due canestri determinanti.

NBA Antetokounmpo conduce Milwaukee sul 2-1, bene i Warriors 3 ORE FA

Il momento decisivo

Finale incandescente a Milwaukee con anche polemiche dei Celtics contro gli arbitri. Sul -3 Smart riceve e va per tirare, subisce fallo ma per gli arbitri, a sorpresa, non è su azione di tiro: quindi due liberi e non tre. Segnato il primo, sbagliato il secondo, lotta a rimbalzo e canestro di Horford ma oltre la sirena. "Non possono negare che stava per tirare. E' stata una pessima decisione", il commento di coach Udoka.

La statistica

Record di precocità per Jonathan Kuminga: il rookie di origini congolesi di Golden State è il più giovane a partire in quintetto in una gara di playoff dal 1971, a 19 anni e 213 giorni. E i suoi 18 punti finali sono il massimo da Carmelo Anthony nel 2004.

La sorpresa

Fa rumore, in negativo, la prova di Jayson Tatum, totalmente nullo per Boston in gara 3. Appena 10 punti con 4 su 19 al tiro e 0 su 6 da tre per la superstar dei Celtics: da sottolineare la prova difensiva di Wes Matthews, contro il quale Tatum chiude con 0 su 10 dal campo.

La curiosità dentro o fuori dal campo

Polemiche a Milwaukee, polemiche anche a San Francisco per il gesto di Jordan Poole che potrebbe aver causato un infortunio al ginocchio destro a Ja Morant. In una serie sporca e dura (espulsioni di Green e Brooks in gara 1 e 2, ndr), i Grizzlies si sono imbufaliti per questo intervento, come detto da coach Jenkins: "Stava recuperando il pallone e Jordan Poole si è aggrappato al suo ginocchio tirandogli una specie di strattone". Lo stesso Poole ha detto: "Stavo cercando di prendere il pallone. È chiaro che io non voglia vedere nessuno farsi male: non sono quel tipo di giocatore". Ora resta solo da sperare che Morant non si sia fatto nulla, e capire cosa deciderà l'NBA.

NBA Playoff, Play-In, Lotteria: i verdetti della stagione 2021-22 11/04/2022 A 13:54