Il protagonista

Ad

Kyrie Irving è stato il mattatore assoluto nella nottata di Play-In NBA. Una stufa perennamente accesa nell'arco dei quattro quarti della sfida tra Brooklyn Nets e Cleveland Cavaliers. 34 punti, 12 assist e un'irreale percentuale di 12/15 dal campo: robe che non si vedevano dai tempi della bolla con LeBron James a troneggiare. Ah, e poi ci sarebbe stata anche questa giocatina qui...

NBA Playoff, Play-In, Lotteria: i verdetti della stagione 2021-22 IERI A 13:54

Il momento decisivo

È la giocata che garantisce il successo dei Minnesota Timberwolves sui Los Angeles Clippers nell'altra sfida di Play-In. A voi la scelta: meglio la rubata-clutch di Patrick Beverley ai danni di Reggie Jackson oppure meglio la t-shirt della mamma di Bev?

La statistica

La linea statistica della notte è quella - disastrosa - di Karl-Anthony Towns. Che, di primo acchito, quando il gioco ha cominciato a farsi duro non è che si sia trasformato nel Re della Savana, mettiamola così! Avrà tempo e modo di rifarsi, nel frattempo i Wolves se la sono cavata alla grande anche senza il suo dominante apporto.

La sorpresa

Ovvero il nuovo idolo del Barclays Center di Brooklyn, Bruce Brown. Questo il referto contro i Cleveland Cavaliers: 18 punti, 9 rimbalzi, 8 assist, 3 rubate. Dalla pausa per l'All Star Game in poi la 42esima scelta del Draft 2018 si è convertito nel terzo violino dei Nets. Non esattamente facillissimo da pronosticare in tempi non sospetti!

La curiosità dentro o fuori dal campo

Un delicatissimo Patrick Beverley, oseremmo dire, con parole al miele nei confronti della sua ex squadra... E qui non servono ulteriori spiegazioni!

* * *

NBA Nets e Timberwolves vanno ai playoff, Cavs e Clippers rimandati 2 ORE FA