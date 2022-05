Il protagonista

Jayson Tatum, eletto all'unanimità MVP delle finale di Conference a Est. Posseduto dallo spirito del Pigmalione Kobe Bryant - in onore del quale indossa una fascetta al braccio - Jayson Tatum erutta all'American Airlines Arena di Miami con una prestazione da 26 punti (chirurgico 4/7 da oltre l'arco), 10 rimbalzi, 6 assist, 1 rubata e 2 stoppate. 46 minuti in campo di pura presenza scenica, con il consueto rilascio da museo del Louvre. Ora lo attende la sfida con Steph. Previste scintille tra Boston e San Francisco.

Il momento decisivo

98-96 per i Boston Celtics, palla agli Heat con una ventina di secondi abbondante da giocare prima della sirena del quarto quarto: Jimmy Butler si mette in proprio e spara la tripla immediata in campo aperto in faccia ad Al Horford, senza lasciar scorrere il cronometro. La palla si infrange sul primo ferro, così come le speranze dei Miami Heat di rientrare in partita. Scelta controversa, ma tipica di chi è abituato a determinare nei momenti importanti... Che si può dire a Jimmy, autore di una serie monstre a trascinare la franchigia della Florida a un soffio dalle Finals a suon di giocate da uomo in missione? Nulla, appunto...

La statistica

141 - Le partite di Playoff che sono occorse ad Al Horford per centrare la prima finalissima in carriera. Meglio tardi che mai, no?

La sorpresa

A fine gennaio - dopo una brutta sconfitta contro Atlanta - i Boston Celtics erano scivolati fino all'undicesima posizione a EST. A fine maggio si sono qualificati per le Finals: non è un miracolo, ma il risultato di un enorme lavoro dietro le quinte. I meriti vanno ascritti senza dubbio alcuno a coach Ime Udoka e alle star del roster verde che hanno sacrificato i loro ego sull'altare degli equilibri di squadra. Le finals sono il meritatissimo premio, ma anche la naturale conseguenza degli sforzi profusi.

La curiosità dentro o fuori dal campo

Nel nome di Kobe, olio su tela...

