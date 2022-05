Il protagonista

Quando si parla di "two-way player", non si può non fare il nome di Andrew Wiggins per come riesce a essere efficace sui due lati del campo. Chiude con 19 punti, 15 nel primo tempo, e +28 di plus/minus, il più alto fra gli Warriors, e viene lodato da coach Steve Kerr per la sua difesa su Doncic: "Wiggs è stato fantastico, ha fatto un lavoro eccezionale. E' un pezzo fondamentale di questa difesa e di questa squadra".

Il momento decisivo

Più che altro, il manifesto di gara 1, ovvero l'efficacia e la mobilità della difesa di Golden State! Impressionante come Dtaymond Green corra verso l'angolo e cancelli il tiro di Finney-Smith con la stoppata. I Warriors hanno tenuto Dallas al 36% dal campo e al 23% da tre.

La statistica

Si torna lì, alla difesa di Golden State. A farne le spese è soprattutto Luka Doncic, il giocatore più atteso, tenuto a 20 punti, 7 rimbalzi, 4 assist, 7 perse e 6 su 18 al tiro. Per la prima volta in carriera lo sloveno ha più perse che canestri segnati, e le 7 perse di gara 1 sono il totale di quelle di gara 5, 6 e 7 contro i Suns, combinate. "Hanno fatto un lavoro incredibile, è tutto quello che posso dire", il commento di Doncic sulla difesa avversaria.

La sorpresa

Nella squadra di Green, Wiggins, Porter Jr. e Looney, ti aspetteresti che sia uno di loro il miglior rimbalzista della gara. E invece no, è il più piccolo, Stephen Curry, che alla sua prova da 21 punti con 4 assist aggiunge ben 12 rimbalzi! Non ne prendeva così tanti nei playoff dal 2019.

La curiosità dentro o fuori dal campo

Luka Doncic vive una gara 1 difficile dal punto di vista realizzativo contro l'ottima difesa di Golden State e porta sul volto i segni della battaglia, con un vistoso graffio causatogli da Andrew Wiggins nel primo periodo. "E' bello, mi rende ancore più duro", ha scherzato lo sloveno di Dallas alla fine.

