Il protagonista

Pochissimi dubbi sul fatto che l'arrivo di CJ McCollum abbia svoltato la stagione dei New Orleans Pelicans. La stella ex Trail Blazers trascina New Orleans con 32 punti, 6 rimbalzi e 7 assist, soprattutto mette in scena un clinic nel primo tempo dopo firma ben 27 punti e da solo fa meglio dell'intero quintetto degli Spurs, 27 a 25! Ora si troverà di fronte i Clippers degli ex compagni a Portland Norman Powell e Robert Covington.

Il momento decisivo

A dire il vero ce ne sono stati pochi nella notte viste le due gare indirizzate abbastanza presto. Allora andiamo con la schiacciata di Herb Jones che mette il punto esclamativo sul successo dei Pelicans contro gli Spurs.

La statistica

Per la seconda stagione consecutiva gli Charlotte Hornets, con la testa di serie numero 10, vengono eliminati al Play-In. Charlotte non vince una serie di playoff dal 2004-05 e arriva a 18 stagioni di fila di "magra", al pari di Kings e Timberwolves per il digiuno più lungo nella Lega.

La sorpresa

Pochi dubbi che DeAndre Hunter sia il giocatore barometro degli Atlanta Hawks. L'ala da Virginia University è stato decisivo nella vittoria su Charlotte con 16 dei suoi 22 punti nel terzo periodo (7 su 8 al tiro nel quarto), in generale da quando è rientrato dall'infortunio a gennaio gli Hawks hanno compilato un record di 27-17.

La curiosità dentro o fuori dal campo

Miles Bridges perde la testa, e non solo... L'ala degli Hornets impazzisce nelle proteste a metà quarto periodo, viene espulso e uscendo dal campo lancia il paradenti verso gli spalti dove pare abbia colpito una ragazzina alla spalla. Poche ore dopo lo stesso Bridges si è scusato e ha mandato un messaggio via Twitter: "Mettetemi in contatto con quella ragazzina. Quello che ho fatto è inaccettabile".

