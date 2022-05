Il protagonista

I Boston Celtics sbancano Milwaukee in gara 6 e forzano la serie a gara 7. Decisivo Jayson Tatum, clamoroso, autore di una prova da 46 punti con 7/15 da tre, 17/32 dal campo e 5/7 ai liberi in 43 minuti di gioco, più 9 rimbalzi e 4 assist. JT diventa il secondo giocatore biancoverde di sempre con più partite da almeno 45 punti nei playoff, dopo Sam Jones.

Il momento decisivo

La gara 6 tra Golden State e Memphis si decide negli ultimi 7': dall'89-87 per i Grizzlies, i Warriors piazzano i parziale di 21-3 con le bombe di Curry, Thompson e Wiggins che mandano al tappeto la formazione di coach Jenkins. E il Chase Center resta inviolato in questi playoff.

La statistica

Non è bastato per vincere e chiudere la serie, ma Giannis Antetokounmpo ha piazzato un'altra prova mostruosa in gara 6. Il "Greek Freak" è straripante con 44 punti, 20 rimbalzi e 6 assist tirando 14/30 dal campo e 14/15 ai liberi, numeri messi a referto ai playoff in passato soltanto da Wilt Chamberlain (2 volte) e Shaquille O’Neal. Dominante.

La sorpresa

Chiamatelo "Game Six Klay"! Sì perchè Thompson, che aveva faticato finora nella serie, esplode in gara 6 con 30 punti e 8 triple per la vittoria casalinga dei suoi Warriors. Si tratta della quarta gara in post season con almeno 8 bombe per Klay che eguaglia Lillard, Ray Allen e ovviamente Curry. Soprattutto, si conferma letale proprio nelle gare 6: leggendaria resta quella da 41 a Oklahoma City nel 2016 con 11 punti, in generale non ha mai segnato meno di 27 punti in sei gare 6.

La curiosità dentro o fuori dal campo

Attimi di panico e paura al Deer District, lo spazio fuori il Fiserv Forum di Milwaukee, dove circa 11mila persone si erano radunate per seguire gara 6 tra Bucks e Celtics sui maxi schermi. A pochi minuti dal termine della gara, c'è stata una sparatoria, tre persone sono state colpite (tutte in ospedale in condizioni più o meno gravi), la folla si è sparpagliata in ogni angolo terrorizzata, e in seguito la polizia ha fermato un 29enne.

