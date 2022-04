Il protagonista

Psicodramma evitato in casa Philadelphia 76ers col netto successo a Toronto in gara 6, dopo che i Raptors avevano rimontato da 3-0 a 3-2. Trascinatore è ovviamente Joel Embiid che zittisce il pubblico canadese con l'ennesima prova mostruosa da 33 punti, 10 rimbalzi, 3 stoppate e 12 su 18 al tiro, chiudendo la serie a 26+11 di media col 52% dal campo nonostante fosse costantemente raddoppiato. Ora lo attende una battaglia ben più tosta contro Bam Adebayo e i Miami Heat.

Il momento decisivo

Finale palpitante in gara 6 a Salt Lake City dove i Dallas Mavericks si impongono e vincono la prima serie di playoff dal 2011, la prima anche per Luka Doncic. Determinante la bomba di Brunson a 2' dal termine per il 97-94, perchè Utah ha l'ultima chance ma Bogdanovic fallisce una bomba con molto spazio che avrebbe potuto dare la vittoria, e quindi gara 7, ai Jazz.

La statistica

Non per nulla lo chiamano "Point God". Partita sovrannaturale, onnipotente di Chris Paul che mette la firma in gara 6 per i Suns a New Orleans con la prestazione perfetta: 33 punti, 8 assist, 5 rimbalzi con 14 su 14 al tiro, 1 su 1 da tre e 4 su 4 ai tiri liberi! Nessuno nella storia dei playoff aveva mai segnato tanti punti senza errori al tiro, e nessuno aveva mai segnati più di 13 tiri senza sbagliare. Nella storia soltanto Wilt Chamberlain era stato capace di giocare una partita da 18/18 al tiro e un'altra da 16/16, ma entrambe in stagione regolare.

La sorpresa

Decisamente la sorpresa negativa di questi e degli ultimi playoff sono gli Utah Jazz. Nelle ultime 4 stagioni infatti, al netto del 2° miglior record in regular season, solo una volta hanno superato il primo turno, nel 2020-21, perdendo poi al secondo contro i Clippers senza Leonard. Questa volta non hanno approfittato dei Mavericks senza Doncic nelle prime due gare e hanno chiuso sbagliando 78 delle ultime 100 triple tentate. Fine di un'era a Salt Lake City?

La curiosità dentro o fuori dal campo

Dopo la vittoria in gara 6, i Phoenix Suns si sono presi la rivincita sul pubblico di New Orleans. Soprattutto Jae Crowder, preso di mira dai tifosi di casa: per "vendicarsi" lui e Devin Booker si sono presentati in conferenza stampa con la t-shirt "F*** Jae Crowder", sfoggiate da parecchi fan locali che hanno punzecchiato l'ala dei Suns. "Grande atmosfera, grande pubblico, ambiente tosto. sono contento adesso di poter indossare questa maglietta con il sorriso", ha detto Crowder, che ha fatto recuperare le t-shirt direttamente dagli spalti.

