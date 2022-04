Il protagonista

Ad

Dio travestito da Tyrese Maxey, parafrasando liberamente un Larry Bird d'annata su Michael Jordan. Il 21enne dei Philadelphia 76ers ha messo a referto 38 punti (più giovane sixers di sempre ad andare sopra quota 35 in una gara di playoff) in una notte in cui semplicemente non si poteva fermare. Era impossibile. Segnali di onnipotenza cestistica.

NBA Gli Hawks di Gallinari ancora in corsa per i PLayoff 14/04/2022 A 06:14

Il momento decisivo

Tripla d'importanza impossibile da quantificare quella di Royce O'Neale nel momento cruciale dalla sfida tra Utah Jazz e Dallas Mavericks. Ghiaccio nelle vene per il 28enne texano non draftato nel 2015, ex Gran Canaria: senz'altro una bella rivincita per lui, tutta da gustare.

La statistica

Tre palle perse (!) in una gara di playoff: roba mai vista prima! Ci riescono i Philadelphia 76ers nell'ambito della loro notte perfetta coincisa con la roboante vittoria ai danni dei Toronto Raptors.

La sorpresa

Jordan Poole. Intendiamoci, la shooting guard dei Golden State Warriors non sarà una sorpresa in senso assoluto considerando la stagione da cui è reduce e il potenziale a disposizione, ma parliamo pur sempre di un esordiente ai playoff capace di mettere a referto 30 punti con percentuali stratosferiche al tiro.... Linea statistica che in casa Warriors non si vedeva da un "certo" Wilt Chamberlain! Impressionante. Ah, l'anno scorso questo giocava in G-League coi Santa Cruz Warriors...

La curiosità dentro o fuori dal campo

Direttamente dalla penna degli sceneggiatori di "Boris" una signora che si incatena al supporto del canestro durante Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies... Così, de botto, senza senso.

NBA Playoff, Play-In, Lotteria: i verdetti della stagione 2021-22 11/04/2022 A 13:54