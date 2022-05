Il protagonista

E' un Al Horford in versione vintage quello che stanno avendo i Boston Celtics in questi playoff. Il lungo dominicano, reduce da due stagioni opache tra 76ers e Thunder, sale in cattedra in gara 4 dove segna 30 punti (16 con 6 su 6 al tiro nel quarto periodo), e a 35 anni diventa il giocatore più anziano a segnare un trentello nei playoff da John Havlicek nel 1977, a 37 anni. E' anche la prima gara da 30 punti in carriera nei playoff per Horford, alla partita numero 132. E ci ha messo anche una schiacciatona in testa a Giannis.

Il momento decisivo

Dopo aver rimontato da -11 grazie ad Al Horford, nel quarto periodo è Jayson Tatum a prendere per mano i Celtics a Milwaukee. Disastroso in gara 3 con 4 su 19 al tiro, la stella di Boston è pazzesco in gara 4 con 30 punti, 12 dei quali nell'ultimo periodo e addirittura 10 consecutivi per abbattere i Bucks.

La statistica

Serataccia al tiro per Golden State - 9 su 37 dall'arco, 40% dal campo - e pure per Stephen Curry, che però riesce a essere determinante con 32 punti e 8 su 9 ai liberi: soprattutto, con le 4 triple segnate su 14 tentativi, diventa il primo nella storia a superare quota 500 bombe nei playoff.

La sorpresa

Anche senza Ja Morant, infortunato al ginocchio destro, i Memphis Grizzlies sfiorano la vittoria in gara 4 a San Francisco. I Golden State Warriors infatti devono inseguire per 47' su 48, devono segnare 39 punti nel quarto periodo (39 in tutto il primo tempo) e serve la giocata decisiva di Draymond Green negli ultimi secondi per abbattere dei più che sorprendenti Grizz.

La curiosità dentro o fuori dal campo

Premio stra-meritato per Monty Williams che è stato eletto allenatore dell'anno. Il coach, che ha battuto la concorrenza di Taylor Jenkins dei Grizzlies e di Erik Spoelstra degli Heat, ha guidato i Phoenix Suns ad una stagiona clamorosa da 64 vittorie e 18 sconfitte, il nuovo record di franchigia.

