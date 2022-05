Il protagonista

Lo è stato per le prime 4 gare, lo è ancora di più in gara 5 Devin Booker, trascinatore e garanzia dei Phoenix Suns. Per la guardia ci sono 28 punti con 7 rimbalzi e 11 su 20 al tiro: è l'unico con Charles Barkley a superare quota 800 punti complessivi nelle prime 30 gare di post season in maglia Suns.

Il momento decisivo

Con due partite finite con più di 30 punti di scarto, è difficile trovare un momento chiave. Diciamo quindi che è decisivo il fatto che la squadra che sul 2-2 vince gara 5, fa un passo deciso verso il passaggio del turno: l'84% per la precisione delle formazioni avanti 3-2 ha poi chiuso la serie.

La statistica

Dopo aver steccato nelle due partite di Dallas per il 2-2 nella serie, i Phoenix Suns tornano nel deserto dell'Arizona e travolgono i Mavs. Si confermano imbattibili quando sono davanti a fine terzo quarto, 53-0, e soprattutto mantengono fede al loro cammino stagionale in cui mai hanno perso 3 gare di fila (2 al massimo).

La sorpresa

Con Duncan Robinson ormai ai margini delle rotazioni e Tyler Herro in un momento opaco, Miami trova risorse da Max Strus: il 26enne, non scelto al Draft, brilla in gara 5 con 19 punti, 10 rimbalzi, 4 triple e +30 di plus-minus, il più alto dopo il +36 di Jimmy Butler. L'ennesima gemma scovata da Pat Riley e dagli Heat.

La curiosità dentro o fuori dal campo

Molto probabilmente si è chiusa la stagione di Ja Morant. La stella dei Memphis Grizzlies, al momento sotto 3-1 nella serie contro i Warriors, ha un problema al ginocchio destro (contusione): dopo aver saltato gara 3, la franchigia ha annunciato che un suo ritorno è in forte dubbio. Peccato, per lui e per la serie.

