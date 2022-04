Il protagonista

Con Luka Doncic ancora fermo in panchina per il problema al polpaccio, ci pensa Jalen Brunson a trascinare i Mavericks al successo in gara 2 sugli Utah Jazz e a pareggiare la serie. L'ex stella dei Villanova Wildcats aggiorna il proprio massimo in carriera ai playoff con 41 punti, 8 rimbalzi, 5 assist, 6 triple e 0 palle perse, zero, l'unico nella storia dei Mavs con almeno 40 punti e nessuna persa in post season. Brunson è il quinto giocatore con un quarantello ai playoff in maglia Dallas dopo Rolando Blackman, Nick Van Exel, uka Doncic e ovviamente Dirk Nowitzki: discreta compagnia.

Il momento decisivo

Per una notte Dirk Nowitzki si reincarna in Maxi Kleber e il tedesco di Wurzburg, pure lui ma meno famoso, spacca la partita con due triple chiave per il sorpasso e per il +4 sul 102-98 contro i Jazz. Partita leggendaria per lui con 25 punti e 8 su 11 dall'arco, il secondo di sempre per Dallas in uscita dalla panchina.

La statistica

Il mantra dei Warriors è da sempre "Strenght in Numbers", la forza sta nei numeri. Come quelli di gara 2 dove Golden State segna 44 punti per spaccare il match contro Denver, il massimo in un terzo periodo ai playoff sotto Steve Kerr. E dove Stephen Curry è strepitoso con 34 punti in appena 23 minuti uscendo dalla panchina. Il 12 su 17 al tiro (5 su 10 da tre) è la più alta percentuale in carriera per lui in post season, 71%, ed è anche la prima volta in assoluto per lui segnare oltre 30 punti in meno di 25'. Essenziale.

La sorpresa

In negativo... Nikola Jokic nelle prime due partite contro Golden State ci ha capito poco o nulla. L'Mvp in carica mette numeri importanti per i suoi Denver Nuggets (26 punti con 11 rimbalzi e 4 assist) ma non riesce ad incidere, si fa prendere dal nervosismo contro la marcatura dura di Draymond Green e si fa pure espellere per doppio fallo tecnico. Per ora ha totalizzato -45 di plus/minus, il peggiore di tutta Denver.

La curiosità dentro o fuori dal campo

I Philadelphia 76ers hanno vinta facile contro i Toronto Raptors anche gara 2 e Doc Rivers può festeggiare un traguardo importante, quello delle 100 vittorie ai playoff da allenatore. Diventa il quinto di sempre a centrare la tripla cifra assieme a Larry Brown, Gregg Popovich, Pat Riley e Phil Jackson, che comanda la classifica con 229 successi!

