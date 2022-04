Il protagonista

Ad

Jayson Tatum, sulle ali dell'entusiasmo. Lo #0 dei Celtics contribuisce a radere al suolo la difesa dei Brooklyn Nets con una prestazione monstre da 39 punti, 5 rimbalzi, 6 assist e ben 6 rubate! Numeri da uomo in missione, simbolo del dominio di Boston nella serie. Gara-1 aveva illuso potesse regnare l'equilibrio, invece...

NBA Young allo scadere, Atlanta riapre la serie con Miami. Bucks e Suns ok IERI A 06:29

Il momento decisivo

L'Alley-hoop in bello stile di Donovan Spida Mitchell per Rudy Gobert infiocchetta gara-4 permettendo agli Utah Jazz di impattare la meravigliosa serie con i Dallas Mavericks. Che giocata!

La statistica

È ufficiale, Karl-Anthony Towns è entrato in temperatura playoff; in gara-4 con numeri talmente altisonanti da far scomodare una leggenda Wolves come Kevin Big Ticket Garnett. Ecco la sua linea statistica da capogiro:

La sorpresa

Presto servita: vedere un KD reagire così! E non vedere, soprattutto, un singolo tiro provato dall'unicorno negli ultimi 11 minuti di gara-3!

La curiosità dentro o fuori dal campo

Ribollente l'atmosfera al Target Center per la delicata sfida tra Minnesota Timberwolves e Memphis Grizzlies. Qui il momento in cui una spettatrice particolarmente scalmanata - autrice di un'invasione di campo - viene accompagnata fuori dal palazzetto.

NBA Playoff, Play-In, Lotteria: i verdetti della stagione 2021-22 11/04/2022 A 13:54